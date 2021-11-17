Влада Швеції проти Bitcoin і Ethereum: політики хочуть заборонити майнінг у Євросоюзі

Згідно з дослідженнями, обидві криптовалюти за рік спалюють вдвічі більше енергії, ніж усі шведські сім'ї та підприємства.

Урядові органи Швеції закликають заборонити видобуток криптовалюти за принципом доказу роботи (Proof of Work) на всій території Європейського Союзу. Про це стало відомо виданню Vice.

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Відповідне звернення підписали голови Управління фінансового нагляду та Управління з охорони довкілля Швеції. За словами чиновників, криптоактиви приносять соціальну вигоду, проте вона дуже "сумнівна", тому що в результаті їхнього видобутку витрачається багато електроенергії та збільшується вуглецевий слід. Впливи майнінгу на довкілля завадять Євросоюзу реалізувати плани щодо покращення кліматичної ситуації, вважають політики.

Зокрема, представники влади звернули увагу на так звані протоколи перевірки "доказів роботи", які використовуються основними криптовалютними системами. Завдяки їм блокчейни спонукають користувачів здійснювати складніші обчислення, а також запускати більш енергоємне обладнання. Для цього можуть використовувати сотні або тисячі комп'ютерів, що потребують потужних систем охолодження — це споживає величезну кількість електроенергії.

"За оцінками Кембриджського університету та Digiconomist, найбільші криптоактиви, Bitcoin та Ethereum, разом споживають приблизно вдвічі більше електроенергії на рік, ніж уся Швеція", — зазначили автори.

За підрахунками експертів, до 2024 року лише майнінг біткоїну може споживати більше енергії, ніж Італія. Уже зараз вирішення одного завдання в блокчейні "спалює" стільки ж енергії, скільки домашнє господарство за тиждень. При цьому з квітня по серпень 2021 року споживання електроенергії при видобутку біткоїнів у Швеції зросло на сотні відсотків і тепер еквівалентне 200 тисячам домогосподарств.

Через екологічні проблеми, пов'язані з викидами вуглекислого газу, багато майнінг-ферм вирішили перейти на відновлювані джерела енергії. За словами шведських чиновників, ця тенденція також може завдати шкоди країні, тому краще використовувати чисту електрику на промислових підприємствах.

"Швеції потрібні відновлювані джерела енергії, на які націлилися виробники криптоактивів, для зміни клімату наших основних послуг. Більш широке використання майнерами загрожує нашій здатності дотримуватися Паризької угоди", — стверджують вони.

Окрім загальної заборони на майнінг криптовалюти, офіційні особи також закликають європейські держави припиняти нові енергоємні криптографічні операції, а також запровадити правила, які не дозволять криптоінвесторам "рекламувати свою діяльність як стійку". Водночас, офіційні особи ЄС обговорюють фінансові правила для криптовалюти в усьому регіоні.

Раніше в Індонезії мусульманам заборонили торгувати та користуватися криптовалютою. Ісламський орган під назвою Рада улемів дійшов висновку, що віртуальна валюта суперечить законам шаріату, адже викликає азарт.