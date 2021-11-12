"Незрозуміла та азартна": ще одна країна заборонила використовувати криптовалюту

Релігійні лідери Індонезії заявили, що віртуальні токени "викликають азарт і завдають шкоди".

11 листопада Рада улемів, вищий ісламський орган, Індонезії заборонила мусульманам торгувати криптовалютою та використовувати її для оплати товарів та послуг. Подробиці з'ясувала агентство Bloomberg.

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Голова ради Асронун Ніам Шолех пояснив, що криптовалюта надто непостійна, викликає азарт і може завдати шкоди, а тому має бути заборонена відповідно до законів шаріату. Крім того, на його думку, віртуальні токени небезпечно використовувати як товар, адже вони не мають обґрунтованої вартості та фізичної інфраструктури. Асронун Ніам Шолех заявив, що рада може схвалити криптовалюту, якщо індустрія зміниться і почне відповідати вимогам ісламу.

Відтепер криптовалюта вважається неблагочестивим явищем у країні, де проживає найбільше мусульманське населення світу, його сповідують понад 87% усіх громадян. Розпорядження Ради улемів немає юридичної сили, проте мають великий вплив на людей, які сповідують іслам. Орган консультує уряд Індонезії з різних питань, включаючи фінанси та банківську справу. Його вплив збільшився після ухвалення закону про шаріатську банківську діяльність, згідно з яким фінансові установи повинні мати підрозділи, які дотримуються законів ісламу.

З 2019 року криптовалюта легально торгується на сировинному та ф'ючерсному ринку Індонезії, хоч і не визнається платіжним засобом офіційно. За даними Міністерства торгівлі Індонезії, у період із січня по травень цього року загальний обсяг криптотранзакцій в Індонезії становив 370 трильйонів рупій, або $25,96 млрд. Як підрахував Світовий банк, країна також посідає 4-е місце за чисельністю населення та 10-е місце за паритетом купівельної спроможності.

У травні агентство з регулювання торгівлі товарними ф'ючерсами Bappebti повідомило, що в країні налічується близько 4,45 мільйонів криптовалютних інвесторів, при цьому 229 різних криптовалют торгуються на 13 ліцензованих платформах та біржах.

Декілька інших мусульманських країн підтримують криптовалюту. У вересні фінансові регулятори Об'єднаних Арабських Еміратів дозволили торгівлю цифровими токенами у вільній зоні Дубая. У 2019 році Бахрейн став першою арабською країною, яка почала регулювати обіг криптовалюти, і з того часу підтримує блокчейн-технології.

Раніше влада Китаю заборонила транзакції з будь-якими криптовалютами, включаючи біткоїн. Народний банк заявив, що країні необхідно спочатку розробити механізми зниження ризиків, пов'язаних з торгівлею цифровими активами. У результаті курс біткоїну впав на 6%, хоча невдовзі відновився.

Сальвадор став першою країною світу, яка зробила BTC законним платіжним засобом. У перший же день запуску державний гаманець Chivo звалився через масштабний збій, тому його довелося відключити.

Фокус також опублікував топ-10 країн, які заборонили використання біткоїну. Крім Китаю, таке рішення ухвалили Алжир, Болівія, Колумбія, Непал, Північна Македонія, В'єтнам та Туреччина.