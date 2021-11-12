"Непонятная и азартная": еще одна страна запретила использовать криптовалюту

Религиозные лидеры Индонезии заявили, что виртуальные токены "вызывают азарт и наносят вред".

11 ноября Совет улемов, высший исламский орган, Индонезии запретил мусульманам торговать криптовалютой и использовать ее для оплаты товаров и услуг. Подробности выяснило агентство Bloomberg.

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Глава совета Асронун Ниам Шолех объяснил, что криптовалюта слишком непостоянная, вызывает азарт и может нанести вред, а потому должна быть запрещена в соответствии с законами шариата. Кроме того, по его мнению, виртуальные токены опасно использовать в качестве товара, ведь у них нет обоснованной стоимости и физической инфраструктуры. Асронун Ниам Шолех заявил, совет может одобрить криптовалюту, если индустрия изменится и начнет соответствовать требованиям ислама.

Отныне криптовалюта считается неблагочестивым явлением в стране, где проживает самое большое мусульманское население мира, его исповедуют более 87% всех граждан. Распоряжения Совета улемов не имеют юридической силы, однако имеют большое влияние на людей, исповедующих ислам. Орган консультирует правительство Индонезии по разным вопросам, включая финансы и банковское дело. Его влияние увеличилось после после принятия закона о шариатской банковской деятельности, согласно которому финансовые учреждения должны иметь подразделения, соблюдающие законы ислама.

C 2019 года криптовалюта легально торгуется на сырьевом и фьючерсном рынке Индонезии, хотя и не признается платежным средством официально. По данным Министерства торговли Индонезии, в период с января по май этого года общий объем криптотранзакций в Индонезии составил 370 триллионов рупий, или $25,96 млрд. Как подсчитал Всемирный банк, страна также занимает 4-ое место по численности населения и 10-е место по паритету покупательской способности.

В мае агентство по регулированию торговли товарными фьючерсами Bappebti сообщило, что в стране насчитывается около 4,45 миллиона криптовалютных инвесторов, при этом 229 различных криптовалют торгуются на 13 лицензированных платформах и биржах.

Несколько других мусульманских стран поддерживают криптовалюту. В сентябре финансовые регуляторы Объединенных Арабских Эмиратов разрешили торговлю цифровыми токенами в свободной зоне Дубая. В 2019 году Бахрейн стал первой арабской страной, которая начала регулировать обращение криптовалюты, и с тех пор поддерживает блокчейн-технологии.

Ранее власти Китая запретили транзакции с любыми криптовалютами, включая биткоин. Народный банк заявил, что стране необходимо сначала разработать механизмы для снижения рисков, связанных с торговлей цифровыми активами. В результате курс биткоина упал на 6%, хотя вскоре восстановился.

Сальвадор стал первой страной мира, которая сделала BTC законным платежным средством. В первый же день запуска государственный кошелек Chivo рухнул из-за масштабного сбоя, поэтому его пришлось отключить.

Фокус также опубликовал топ-10 стран, запретивших самую использование биткоина. Помимо Китая, такое решение приняли Алжир, Боливия, Колумбия, Непал, Северная Македония, Вьетнам и Турция.