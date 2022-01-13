Існування біткоїна під питанням: дедалі більше країн забороняють майнінг

Казахстан, Іран, Абхазія, Косово поповнили список держав, де видобуток біткоїна й інших криптовалют заборонено або обмежено на офіційному рівні. На черзі, можливо, Євросоюз.

Із літа 2021 року список країн, у яких заборонено видобуток найпопулярнішої криптовалюти, біткоїна, поповнився "новими іменами". Влада Китаю оголосила майнінг поза законом, в Індонезії заборонили транзакції, а пізніше й регуляторні органи Швеції висловили пропозицію про заборону видобутку криптовалюти на території ЄС. Що буде зі здобиччю біткоїна далі та чи ризикує ця криптовалюта втратити свої лідерські позиції, розповідає колумніст Fortune Шон Таллі.

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Після "вигнання" біткоїна з КНР, багато майнерів мігрували до Казахстану, Ірану, Косова й Абхазії, де електроенергія коштує відносно недорого. Проте без проблем не обійшлося. Наплив криптодобувачів спровокував перебої в електропостачанні, внаслідок чого місцева влада не знайшла нічого кращого, як висловити своє невдоволення, забороняючи майнінг.

Через перевитрату енергії та повсюдні незаконні підключення, у Косово криптодобування офіційно заборонене з 31 грудня 2021 року. Місцева влада заявила, що багато майнерів намагаються підключатися до електромереж тихенько, щоб і зовсім не платити за електрику.

Негативні наслідки викликали й навантаження електроенергії в Ірані. У серпні в країні було введено тимчасовий мораторій на криптодобування, а потім, у грудні, його продовжили до березня 2022 року. Як повідомляє Шон Таллі, навантаження на мережі від майнінгу складає 4% від сумарного навантаження електромереж.

Автор зазначає, що серед "вигнаних" із КНР майнерів популярністю користувався Казахстан. Згідно з минулорічним звітом експертів із Кембриджського університету, 22% від усього майнінгу цифрових активів припадали саме на цю країну. Електромережі Казахстану не витримали навантажень від роботи майнінгферм, і у вересні 2021 деяким великим фермам обмежили користування мережами, а в листопаді це правило торкнулося всіх видобувачів.

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"У листопаді 2021-го офіційна Швеція направила запит до регуляторних органів ЄС із проханням заборонити майнінг у всьому Євросоюзі, нарікаючи на те, що "зелена" енергія витрачається не за призначенням. Шведська влада впевнена, що є важливіші галузі економіки, які потребують екологічно чистих джерел енергії. Пізніше вимоги шведів підтримали в Норвегії", — пише колумніст.

Абхазію теж уподобали майнери: у 2020 році там було 625 майнінгферм, через що енергоспоживання зросло на 20% і почалися повсюдні блекаути. Уряду довелося заборонити майнінг, а правоохоронцям — буквально влаштовувати облави на квартири та будинки громадян, які майнили на балконах і кухнях.

Видобуток біткоїна в США також під питанням. Автор повідомляє, що в благополучних із погляду енергетики Техасі та Кентуккі мережі перевантажуються через майнерів. Посилаючись на думку експертів крипторинку, він стверджує, що майбутнє біткоїна й інших криптовалют під великим питанням — електроенергії споживається дуже багато, що може спричинити дефіцит. І проблема ще й у високій волатильності біткоїна й альткоїнів.

Раніше ми повідомляли про те, що, згідно зі звітом Рахункової палати США, злочинці можуть використовувати криптомати для відмивання тіньових коштів, отриманих від продажу наркотиків.