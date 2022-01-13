Криптовалюти використовуються для торгівлі людьми та наркотиками, — Fortune

Злочинці можуть конвертувати готівку, отриману внаслідок незаконної діяльності, у криптовалюту через криптомати. Проблема ще й у тому, що такі транзакції дуже важко відстежити.

Криптовалютні кіоски, свого роду банкомати для криптовалют, повинні суворо регулюватися через ризик їх використання для торгівлі людьми та наркотиками, заявили в Рахунковій палаті США. Регулятор також опублікував звіт, у якому розкритикував слабкий федеральний нагляд за використанням діджитал-активів, передає Fortune.

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Криптовалютні кіоски, встановлені в магазинах та інших громадських місцях, дозволяють людям купувати криптовалюту за готівку. Вам потрібно лише вказати адресу електронної пошти та номер телефону, а іноді й підтвердити свою особу за допомогою прав водія або іншого документа. Ви можете використовувати QR-код, щоб обрати криптовалютний гаманець, в який потрібно внести кошти, обрати свою криптовалюту, а потім внести готівку, пояснює видання.

"За даними Coin ATM Radar, за останні два роки кількість цих автоматів у всьому світі різко зросла із 6 369 до 34 500. Більшість з цих машин, або приблизно 30 508, знаходяться в США", — йдеться в матеріалі.

У Рахунковій палаті заявляють, що правоохоронні органи та федеральні агенції не завжди можуть визначити місце розташування конкретних криптоматів, коли це необхідно. Хоча компанії, що їх виробляють, повинні зареєструватися в Агентстві з боротьби із фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, вони не зобов'язані регулярно повідомляти про конкретну локацію машин.

"Це обмежує можливості федеральних агентств щодо виявлення кіосків у районах, де високий ризик фінансових злочинів, і можуть бути пов'язані з торгівлею людьми та наркотиками", — йдеться у звіті агентства.

Завдяки простоті використання через криптомати злочинці можуть конвертувати готівку, отриману внаслідок незаконної діяльності, в криптовалюту. Машини також менше регулюються, ніж криптовалютні біржі, тому транзакції, здійснені за допомогою криптокіосків, найважче відстежити.

Рахункова палата рекомендувала Агентству боротьби із фінансовими злочинами та Податковій службі працювати спільно та вимагати від операторів повідомляти про місцезнаходження своїх машин через певні проміжки часу. Наявність списку адрес допоможе федеральним агентствам і правоохоронним органам ідентифікувати кіоски і переконатися, що оператори дотримуються закону.

За даними Рахункової палати США, кількість звітів про підозрілу діяльність, пов'язану з криптовалютою і незаконним обігом наркотиків, підскочила з 252 у 2017 році до 1 432 у 2020 році. Агентство також повідомило, що Центр розслідувань кіберзлочинів Національної безпеки повідомив, що від 80% до 90% продажів у Даркнеті пов'язані з використанням криптовалют для продажу та купівлі наркотиків.

Згідно з нещодавнім звітом, опублікованим компанією Chainalysis, зі зростанням популярності криптовалют зростатиме і кількість тіньових угод. Аналітики зазначили, що протягом 2021 року сума незаконних коштів, перерахована різноманітними криптогаманцями, склала $14 млрд порівняно із $7,8 млрд у 2020 році. Chainalysis повідомляє, що зростання загального обсягу транзакцій набагато випереджає зростання незаконної активності.

Раніше ми повідомляли про те, що мешканець США знайшов спосіб видобутку криптовалюти за допомогою акумулятора від Tesla. Він стверджує, що заробляє на такому майнінгу від $400 до $800 на місяць.