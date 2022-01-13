Криптовалюты используются для торговли людьми и наркотиками, - Fortune

Преступники могут конвертировать наличные, полученные в результате незаконной деятельности, в криптовалюту через криптоматы. Проблема еще и в том, что такие транзакции очень трудно отследить.

Криптовалютные киоски, своего рода банкоматы для криптовалют, должны более строго регулироваться из-за риска их использования для торговли людьми и наркотиками, заявили в Счетной палате США. Регулятор также опубликовал отчет, в котором раскритиковало слабый федеральный надзор над использованием диджитал-активов, передает Fortune.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Криптовалютные киоски, установленные в магазинах и других общественных местах, позволяют людям покупать криптовалюту за наличные. Вам нужно лишь указать адрес электронной почты и номер телефона, а иногда и подтвердить свою личность с помощью водительских прав или другого документа. Вы можете использовать QR-код, чтобы выбрать криптовалютный кошелек, в который нужно внести средства, выбрать свою криптовалюту, а затем внести наличные, поясняет издание.

"По данным Coin ATM Radar, за последние два года количество этих автоматов во всем мире резко возросло с 6369 до 34 500. Большинство из этих машин, или около 30 508, находятся в США", — говорится в материале.

В Счетной палате заявляют, что правоохранительные органы и федеральные агентства не всегда могут определить местоположение конкретных криптоматов, когда это необходимо. Хотя компании их производящие должны зарегистрироваться в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, они не обязаны регулярно сообщать о конкретной локации машин.

"Это ограничивает возможности федеральных агентств по выявлению киосков в районах, где высок риск финансовых преступлений, и могут быть связаны с торговлей людьми и наркотиками", — говорится в отчете агентства.

Из-за простоты использования, через криптоматы преступники могут конвертировать наличные, полученные в результате незаконной деятельности, в криптовалюту. Машины также меньше регулируются, чем криптовалютные биржи, поэтому транзакции, совершенные с помощью криптокиосков, труднее отследить.

Счетная палата рекомендовала Агентству по борьбе с финансовыми преступлениями и Налоговой службе работать сообща и требовать от операторов сообщать о местонахождении своих машин через определенные промежутки времени. Наличие списка адресов поможет федеральным агентствам и правоохранительным органам идентифицировать киоски и убедиться, что операторы соблюдают закон.

По данным Счетной палаты США, количество отчетов о подозрительной деятельности, связанной с криптовалютой и незаконным оборотом наркотиков, подскочило с 252 в 2017 году до 1432 в 2020 году. Агентство также сообщило, что Центр расследований киберпреступлений Национальной безопасности сообщил, что от 80% до 90% продаж в Даркнете связаны с использованием криптовалют для продажи и покупки наркотиков.

Согласно недавнему отчету, опубликованному компанией Chainalysis, по мере роста популярности криптовалют будет расти и количество теневых сделок. Аналитики отметили, что в течение 2021 года сумма незаконных средств, перечисленная различные криптокошельки, составила $14 млрд сравнению с $7,8 млрд в 2020 году. Chainalysis собщает, что рост общего объема транзакций намного опережает рост незаконной активности.

Ранее мы сообщали о том, что житель США нашел способ добычи криптовалюты с помощью аккумулятора от Tesla. Он утверждает, что зарабатывает на таком майнинге от $400 до $800 в месяц.