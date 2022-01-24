Оценивают риски: Белый дом готовит госстратегию по криптовалютам

Повышенное внимание администрации президента США Джо Байдена к криптовалютам связано с широким интересом потребителей к рынку.

В феврале текущего года администрация Джо Байдена планирует опубликовать государственную стратегию по криптовалютам. Федеральные регуляторы оценивают риски и преимущества цифровых активов. Как сообщает издание Bloomberg, высокопоставленные чиновники администрации Байдена уже провели несколько совещаний по этому вопросу.

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В последние несколько лет федеральные агентства применяли разный подход к цифровым активам, и команда Байдена сталкивается с давлением, чтобы возглавить этот вопрос. В отрасли часто сетуют на отсутствие ясности в правилах США, а другие опасаются, что принятие Китаем и другими странами поддерживаемых государством монет может угрожать доллару. Ожидается, что администрация взвесит возможность выпуска США монеты, поддерживаемой государством (цифровой валюты центрального банка или CBDC).

Биткоин и другие криптовалюты обрушились на фоне возможного запрета майнинга в Европе, США и РФ. Так, согласно ресурсу Bitstamp, стоимость 1 биткоина по данным на 18:00 24 января — 34 319 долларов. BTC продолжает снижение с ноября, когда достиг рекордной цены в $69 тыс.

Напомним, все больше стран и регионов запрещают майнинг биткоина. Недавно соответствующие меры приняли Казахстан, Иран, Абхазия, Косово, власти Евросоюза также задумались об ограничениях.