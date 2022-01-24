Мэр Нью-Йорка впервые получил зарплату в криптовалюте и прогадал из-за упавшего курса

Чиновник перевел заработки в цифровые деньги вслед за спортсменами Национальной футбольной лиги Америки, которые стали массово переходить на криптовалюту.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс стал получать зарплату в криптовалюте. Первый платеж прошел прошел через биржу Coinbase и состоял из сумм в эфириуме и биткоинах, сообщает The Vergе.

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По мнению чиновника, это поможет городу создавать рабочие места, улучшать экономику и оставаться магнитом талантов со всего мира.

"Нью-Йорк является центром мира и мы хотим, чтобы он был центром криптовалют и других финансовых инноваций", – заявил Адамс.

Зарплата мэра Нью-Йорка начисляется каждые две недели и составляет 5900 долларов США. Адамс публично заявил о своем желании получить следующие три зарплаты в цифровой валюте. Его не остановил даже спад рынка криптовалют, в результате которого биткоин упал ниже 36 000 долларов — на 47% по сравнению с его рекордным максимумом в ноябре.

Стоит отметить, что Эрик Адамс не первая публичная особа в Америке, решившая получать зарплату в цифровых денежных знаках. Первыми тенденцию установили игроки Национальной футбольной лиги США — сразу семеро известных спортсменов решили конвертировать свои заработки в криптовалюту. Адамс отважился на это в ответ на призыв криптоэнтузиаста и основателя инвесткомпании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, который поинтересовался, найдутся ли в США политики, готовые принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои труды.

Напомним, в феврале текущего года администрация Джо Байдена планирует опубликовать государственную стратегию по криптовалютам. Федеральные регуляторы оценивают риски и преимущества цифровых активов.

В то же время в России хотят запретить криптовалюты. Российский Центробанк опасается обрушения экономики страны. Государственный регулятор предложил ввести ответственность за выпуск и обмен криптовалюты, совершение платежей с их помощью, а также на организацию таких операций и оказание услуг по всей территории страны. Ограничения касаются как юридических, так и физических лиц.