Первый из 110 мэров Нью-Йорка: Эрика Адамса обвиняют в коррупции и взятках от Турции

Следствие считает, что Адамс принимал дорогие подарки от турецких бизнесменов и отдыхал на курортах задешево. А потом помог открыть Турции здание консульства на Манхэттене за 300 миллионов долларов.

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уже скоро станет первым из 110 градоначальников этого города, которому были предъявлены уголовные обвинения во время пребывания в должности. Его обвиняют в том, что он получил крупные взятки от Турции. И даже отдохнул там на 100 тысяч долларов. Мэра призвали уйти в отставку, но он заявил о невиновности. Об этом сообщает NBC.

Обыск в особняке Эрика Адамса

В особняке Грейси, резиденции Эрика Адамса, уже прошел обыск ФБР. Это случилось после сообщений, что градоначальнику скоро предъявят уголовные обвинения.

Адвокат мэра Алекс Спиро все подтвердил и рассказал, что ФБР нагрянуло с обысками в особняк Адамса "в попытке устроить спектакль" и забрать у него телефон.

"Я всегда знал, что если я буду отстаивать интересы жителей Нью-Йорка, то стану мишенью, и я стал ею. Если мне предъявят обвинения, я не виновен, я буду бороться с этим всеми силами и духом", — сообщил Адамс.

Один из самых громких коррупционных скандалов связан с самим Адамсом, которого подозревают в том, что он, закрыв глаза на предостережения пожарной охраны, помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства за 300 миллионов долларов на острове Манхэттен в самом центре города.

Расследование, проведенное прокуратурой США в Манхэттене, было сосредоточено на том, был ли сговор Адамса на выборах мэра 2021 года со строительной компанией из Бруклина с целью перекачки иностранных денег в кампанию через схему подставных доноров.

Эрика Адамса обвиняют в коррупции

Власти также запросили информацию о связях Адамса с Израилем, Китаем, Катаром, Южной Кореей и Узбекистаном.

Прокуроры Южного округа Нью-Йорка обвиняют Адамса в том, что он на протяжении почти десятилетия принимал роскошные подарки, в частности, отдых на курортах от богатого бизнесмена и по крайней мере одного турецкого правительственного чиновника.

64-летний Адамс, бывший офицер полиции, дослужившийся до звания капитана, получил бесплатные авиабилеты и проживание в роскошных отелях на сумму более 100 000 долларов. В 2017 году, будучи главой округа Бруклин, Адамс согласился на проживание с большой скидкой в ​​отеле St. Regis Istanbul, принадлежащем бизнес-леди, которая "стремилась снискать расположение Адамса", говорится в обвинительном заключении.

Хотя Bentley Suite на две ночи стоил бы около 7 000 долларов, Адамс заплатил менее 600 долларов, говорится в обвинительном заключении. Он также не раскрыл подробности поездки, поскольку был обязан сделать это как выборное должностное лицо. Предполагаемая международная схема началась после того, как Адамс стал президентом округа Бруклин в 2014 году, и помогла обеспечить его успешную мэрскую кампанию семь лет спустя, говорится в обвинительном заключении. Она продолжалась и в этом году, даже после того, как федеральные офицеры изъяли электронные устройства Адамса и провели обыск в доме его главного сборщика средств, согласно обвинительному заключению.

"Это была многолетняя схема, направленная на то, чтобы купить расположение одного-единственного политика из Нью-Йорка, находящегося на подъеме", — заявил на пресс-конференции прокурор США Дэмиан Уильямс.

Адамс неоднократно заявлял, что никуда не уйдет и не планирует уходить в отставку, несмотря на расследование и вчерашние новости, что ему предъявлены федеральные обвинения.

Администрация Адамса уже переживает череду отставок высокопоставленных чиновников на фоне как минимум четырех федеральных расследований.

Федеральные следователи в этом месяце обыскали дома и изъяли телефоны, принадлежащие нескольким высокопоставленным чиновникам, близким к Адамсу. Комиссар полиции Эдвард Кабан, который был среди тех, чей телефон был изъят, подал в отставку 12 сентября.

Если ситуация изменится и Адамс уйдет в отставку или будет отстранен от должности губернатором, то его обязанности будет исполнять общественный защитник города, которым в данный момент является Джуман Уильямс. Уильямс, бывший член городского совета, выступал в качестве общественного защитника города с момента победы на дополнительных выборах в 2019 году.

Напомним, в 2022 году Эрик Адамс прославился, как первый мэр, получивший зарплату в криптовалюте. Первый платеж прошел через биржу Coinbase и состоял из сумм в эфириуме и биткоинах