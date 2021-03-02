Ірина Шейк з'явилася на сторінках Vogue Thailand без одягу (фото)

Модель знялася і для обкладинки глянцю, де позувала в нарядах та аксесуарах французького модного будинку Chanel.

35-річна російська топ-модель Ірина Шейк з'явилася на обкладинці березневого номера Vogue Thailand. Видання опублікувало два варіанти головної сторінки на своїй сторінці в Instagram.

Супермодель постала з короткою стрижкою, позуючи на одному фото в довгій чорній сукні від Chanel, а на другому — у білому боді з чорним кантом і разючому декольте від того ж бренду. Образи доповнені прикрасами Chanel.

[ + – ] Топ-модель позує в чорній сукні Chanel Фото: Instagram/Vogue Thailand

[ + – ] Ірина Шейк у білому боді та прикрасах від Chanel Фото: Instagram/Vogue Thailand

Насправді шанувальникам не варто перейматися з приводу того, що Ірина позбулася розкішного волосся. Такий образ — задумка модного перукаря Якоба Роземберга, який сховав волосся Шейк під перуку.

Ще на одному фото Ірина позує повністю оголеною за величезним логотипом французького модного будинку.

[ + – ] Ірина Шейк позувала оголеною для Vogue Thailand Фото: Instagram/Vogue Thailand

Модель працювала з італійськими fashion-фотографами Люком та Алессандро Мореллі. Вони вже встигли показати себе у співпраці з такими відомими виданнями як Harper's Bazaar, Paper, Interview і GQ.

Стилістом на зйомках був Шарль Варен із Парижа, а за візаж відповідала Тетяна Макарова.

Головною ідеєю березневого номера став творчий прорив. У перший місяць весни в продаж надійдуть 27 випусків журналу 21 мовою. Усі вони будуть присвячені творчості, розкажуть читачам про цікавих людей в світі моди і нові імена. На сторінках з'являться представники нового покоління зірок із різних країн не тільки у fashion-індустрії, а й в музиці, мистецтві, кіно.

У жовтні минулого року Шейк вже знімалася оголеною для Vogue. Вона позувала в саду резиденції Versace в Мілані, прикриваючись лише розписаною плиткою. Такий сміливий кадр був обраний невипадково: головною темою нового номера було ставлення до особистого простору під час епідемії.