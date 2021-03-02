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Ірина Шейк з'явилася на сторінках Vogue Thailand без одягу (фото)

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Ірина Шейк, зйомки, обкладинка журналу
Фото: Instagram/irinashayk | Ірина Шейк

Модель знялася і для обкладинки глянцю, де позувала в нарядах та аксесуарах французького модного будинку Chanel.

35-річна російська топ-модель Ірина Шейк з'явилася на обкладинці березневого номера Vogue Thailand. Видання опублікувало два варіанти головної сторінки на своїй сторінці в Instagram.

Супермодель постала з короткою стрижкою, позуючи на одному фото в довгій чорній сукні від Chanel, а на другому — у білому боді з чорним кантом і разючому декольте від того ж бренду. Образи доповнені прикрасами Chanel.

Vogue Thailand, Ірина Шейк, Chanel
Топ-модель позує в чорній сукні Chanel
Фото: Instagram/Vogue Thailand
Ірина Шейк, Chanel, Vogue Thailand
Ірина Шейк у білому боді та прикрасах від Chanel
Фото: Instagram/Vogue Thailand

Насправді шанувальникам не варто перейматися з приводу того, що Ірина позбулася розкішного волосся. Такий образ — задумка модного перукаря Якоба Роземберга, який сховав волосся Шейк під перуку.

Ще на одному фото Ірина позує повністю оголеною за величезним логотипом французького модного будинку.

Ірина Шейк, Vogue Thailand, зйомки
Ірина Шейк позувала оголеною для Vogue Thailand
Фото: Instagram/Vogue Thailand

Модель працювала з італійськими fashion-фотографами Люком та Алессандро Мореллі. Вони вже встигли показати себе у співпраці з такими відомими виданнями як Harper's Bazaar, Paper, Interview і GQ.

Стилістом на зйомках був Шарль Варен із Парижа, а за візаж відповідала Тетяна Макарова.

Головною ідеєю березневого номера став творчий прорив. У перший місяць весни в продаж надійдуть 27 випусків журналу 21 мовою. Усі вони будуть присвячені творчості, розкажуть читачам про цікавих людей в світі моди і нові імена. На сторінках з'являться представники нового покоління зірок із різних країн не тільки у fashion-індустрії, а й в музиці, мистецтві, кіно.

У жовтні минулого року Шейк вже знімалася оголеною для Vogue. Вона позувала в саду резиденції Versace в Мілані, прикриваючись лише розписаною плиткою. Такий сміливий кадр був обраний невипадково: головною темою нового номера було ставлення до особистого простору під час епідемії.