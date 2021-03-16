Ірина Шейк і Бредлі Купер відправлять маленьку дочку вчити російську мову

Знамениті батьки вирішили зробити все, щоб дівчинка не забувала про своє коріння.

35-річна топ-модель з Росії Ірина Шейк і 46-річний голлівудський актор і режисер Бредлі Купер записали свою трирічну дочку Лею на курси російської мови в спеціалізовану школу у Фінансовому кварталі Нью-Йорка, передає Page Six.

Щочетверга дівчинка буде відвідувати заняття, на яких гарантують повне "занурення в мовне і культурне середовище". У школі підкреслюють, що досвід навчання стане захопливим і цікавим для всіх зацікавлених у збереженні своєї спадщини та нової культури.

Леа де Сен Шейк Купер з'явилася в пари 21 березня 2017-го, через два роки після початку відносин актора і моделі. Однак народження доньки не змогло втримати їх разом. Ірина та Бредлі розлучилися, причому вельми спокійно і цивілізовано, домовившись про спільну опіку над дочкою. Правда, Куперу довелося переїхати в Нью-Йорк, де живе дівчинка, оскільки це було однією з умов.

Його можна часто побачити на вулицях мегаполісу, як він прогулюється з дівчинкою.

Ірина Шейк також часто потрапляє з дочкою в об'єктиви папараці, демонструючи стильні повсякденні образи і стаючи героїнею таблоїдів.

[ + – ] Ірина Шейк з дочкою Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Нагадаємо: незважаючи на досить зрілий як для моделі вік, Ірина продовжує активно зніматися, рекламуючи білизну, а то і зовсім без неї. Так, нещодавно Шейк з'явилася на обкладинці березневого номера Vogue Thailand. На одному з фото вона позувала повністю оголеною за величезним логотипом французького модного будинку Chanel.

У жовтні минулого року Шейк уже знімалася оголеною для Vogue. Вона позувала в саду резиденції Versace в Мілані, прикриваючись лише розписаною плиткою.