Ирина Шейк в одном боди представила дебютную коллекцию обуви (видео, фото)

На карантине Ирина успевала не только активно сниматься, но и наконец реализовала мечту о собственной коллекции обуви. Сотрудничество с соучредителем Jimmy Choo Тамалой Меллон было виртуальным.

35-летняя российская супермодель Ирина шейк, которая давно живет и работает в США, выпустила свою первую капсульную коллекцию обуви в коллаборации с дизайнером Тамарой Меллон, которая является сооснователем бренда роскошной обуви Jimmy Choo.

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На своей странице в Instagram Шейк опубликовала кадры со съемок рекламной кампании коллекции. В ней представлены три стиля: Sand Dune — сандалии на плоской подошве, Sun Valley – босоножки на высоком каблуке в песочном и кофейном цветах и Escape – бежевые летние сапоги с напуском. Их стоимость – $595, $695 и $825 соответственно.

Работа над коллекцией заняла несколько месяцев и проходила в виртуальном формате.

"Мне нравилось отвечать на звонки Zoom, я наслаждалась процессом", – рассказала Ирина.

"Жизненное дело Тамары побуждает женщин быть сильными, и не многие делают это так, как Ирина. Созданная в результате месяцев набросков, выбора материалов, примерки и общения по Zoom, это коллекция обуви, которую можно носить, просто будучи собой", – отмечается на сайте бренда.

Для рекламной кампании Шейк позировала в одном боди и обуви фотографу Паоле Кудацки. Минималистический подход к оформлению фотосессии и отсутствие малейших лишних деталей в образе моделей позволил акцентировать внимание на главном.

Не так давно Ирина поделилась с подписчиками новой порцией снимков, причем на некоторых она позировала топлес.