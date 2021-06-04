Ірина Шейк в одному боді представила дебютну колекцію взуття (відео, фото)

На карантині Ірина встигала не лише активно зніматися, але і нарешті реалізувала мрію про власну колекцію взуття. Співпраця зі співзасновницею Jimmy Choo Тамарою Меллон була віртуальною.

35-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка давно живе і працює в США, випустила свою першу капсульну колекцію взуття в колаборації з дизайнером Тамарою Меллон, яка є співзасновницею бренду розкішного взуття Jimmy Choo.

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На своїй сторінці в Instagram Шейк опублікувала кадри зі зйомок рекламної кампанії колекції. У ній представлені три стилі: Sand Dune — сандалі на плоскій підошві, Sun Valley — босоніжки на високих підборах у пісочному і кавовому кольорах і Escape — бежеві літні чоботи з напуском. Їхня вартість — $ 595, $ 695 і $ 825 відповідно.

Робота над колекцією зайняла кілька місяців і проходила у віртуальному форматі.

"Мені подобалося відповідати на дзвінки Zoom, я насолоджувалася процесом", — розповіла Ірина.

"Життєва справа Тамари спонукає жінок бути сильними, і не багато хто робить це так, як Ірина. Створена в результаті місяців начерків, вибору матеріалів, примірки і спілкування в Zoom, це колекція взуття, яку можна носити, просто будучи собою", — наголошується на сайті бренду.

Для рекламної кампанії Шейк позувала в одному боді і взутті фотографу Паолі Кудацькі. Мінімалістичний підхід до оформлення фотосесії і відсутність найменших зайвих деталей в образі моделей дозволив акцентувати увагу на головному.

Не так давно Ірина поділилася з підписниками новою порцією знімків, причому на деяких вона позувала топлес.