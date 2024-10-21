"Витрачає неймовірні суми": розкрито фетиш 86-річної Джейн Фонди (фото)

Оскароносна акторка не перестає дивувати публіку своєю енергією та оптимізмом, хоча має деякі дивацтва.

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Зірка Голлівуду, модель і письменниця Джейн Фонда "одержима" своїми ногами — цій частині тіла акторка приділяє особливу увагу. Крім того, вона дуже прискіплива у виборі потенційних кавалерів і на побачення піде не з кожним чоловіком, повідомляє Radar Online.

86-річна зірка "Книжкового клубу" заявила, що зустрічатиметься тільки з молодими чоловіками, бо їй не подобається "стара шкіра". Ба більше, Джейн обов'язково зверне увагу на ноги вподобаного чоловіка. "Якщо вона наважиться піти на побачення або зустріне цікавого молодого чоловіка на званій вечері, вона повинна побачити його ноги. Якщо він не подбає про них, а вона зрозуміє це з першого погляду, вона навіть не подумає побачити його знову", — повідомило джерело, близьке до зірки.

Джейн Фонда Фото: Getty Images

У Фонди також є ціла система, спрямована на підтримку здоров'я і краси її ніг. "Ноги — це її фетиш. Вона одержима ідеєю підтримання своїх ніг у найкращій формі і регулярно приймає ванни для ніг із сіллю Епсома та олією перцевої м'яти, а також ходить на профілактичні огляди з масажем стоп. Вона витрачає неймовірні суми на взуття, але гроші не мають значення, якщо вони сприяють підтримці оптимального здоров'я", — додав інсайдер.

Акторка, яка раніше блищала на високих підборах, зараз, через свій вік, перейшла на більш зручне взуття на низькому ходу.

Джейн Фонда Фото: Getty Images

"Більшість дизайнерських підборів їй не пасують, бо в її віці вони надто незручні, тому зараз вона носить здебільшого дорогі кросівки. Винятком є ефектні гібридні туфлі-кросівки вартістю 600 доларів від творця Spanx Сари Блейклі", — поділився інсайдер.

Джейн також змінює шкарпетки протягом дня, щоб запобігти інфекціям та іншим проблемам із ногами. Зірка "Крутої Джорджії" також має дивну звичку "розмовляти зі своїми ногами і вірити, що всілякі емоції та риси характеру людини можна впізнати за цією частиною тіла".

Інше з джерел додало: "Не секрет, що Джейн докладає величезних зусиль, щоб залишатися молодою, але люди вважають її одержимість ногами трохи божевільною".

Нагадаємо, 25 квітня Фокус писав про те, що 86-річна Джейн Фонда в яскравому ансамблі вийшла на публіку.