"Тратит невероятные суммы": раскрыт фетиш 86-летней Джейн Фонды (фото)

Оскароносная актриса не перестает удивлять публику своей энергией и оптимизмом, хотя имеет некоторые странности.

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Звезда Голливуда, модель и писательница Джейн Фонда "одержима" своими ногами — этой части тела актриса уделяет особое внимание. Кроме того, она очень придирчива в выборе потенциальных кавалеров и на свидание пойдет не с каждым мужчиной, сообщает Radar Online.

86-летняя звезда "Книжного клуба" заявила, что будет встречаться только с молодыми мужчинами, потому что ей не нравится "старая кожа". Более того, Джейн, обязательно обратит внимание на ноги понравившегося мужчины. "Если она осмелится пойти на свидание или встретит интересного молодого человека на званом ужине, она должна увидеть его ноги. Если он не позаботится о них, а она поймет это с первого взгляда, она даже не подумает увидеть его снова", — сообщил источник, близкий к звезде.

Джейн Фонда Фото: Getty Images

У Фонды также есть целая система, направленная на поддержание здоровья и красоты ее ног. "Ноги — это ее фетиш. Она одержима идеей поддержания своих ног в наилучшей форме и регулярно принимает ванны для ног с солью Эпсома и маслом перечной мяты, а также ходит на профилактические осмотры с массажем стоп. Она тратит невероятные суммы на обувь, но деньги не имеют значения, если они способствуют поддержанию оптимального здоровья", — добавил инсайдер.

Ранее блиставшая на высоких каблуках актриса, сейчас в силу своего возраста перешла на более удобную обувь на низком ходу.

Джейн Фонда Фото: Getty Images

"Большинство дизайнерских каблуков ей не подходят, потому что в ее возрасте они слишком неудобны, поэтому сейчас она носит в основном дорогие кроссовки. Исключением являются эффектные гибридные туфли-кроссовки стоимостью 600 долларов от создателя Spanx Сары Блейкли", — поделился инсайдер.

Джейн также меняет носки в течение дня, чтобы предотвратить инфекции и другие проблемы с ногами. У звезды "Крутой Джорджии" также есть странная привычка "разговаривать со своими ногами и верить, что всевозможные эмоции и черты характера человека можно узнать по этой части тела".

Другой из источников добавил: "Не секрет, что Джейн прилагает огромные усилия, чтобы оставаться молодой, но люди считают ее одержимость ногами немного безумной".

Напомним, 25 апреля Фокус писал о том, что 86-летняя Джейн Фонда в ярком ансамбле вышла на публику.