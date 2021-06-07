Електричний "Коник". У Києві показали електрокари Konyk українського виробництва

Такий транспорт може зацікавити, в першу чергу, служби доставки.

Пандемія коронавірусу привела до того, що в Україні з'явилося чимало різних служб доставки, які вирішують питання транспортування найрізноманітнішими способами: кур'єри пересуваються на велосипедах, мопедах, мотоциклах... Загалом, на всьому, що має колеса.

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На таку ситуацію вже стали реагувати виробники компактної недорогої техніки, яка може полегшити і оптимізувати логістику виконання клієнтських замовлень.

Свіжий приклад: на виставках ComAutoTrans і Автотехсервіс київська компанія "Електропрайд" презентувала відразу кілька електромобілів власного виробництва, повідомляє Автоцентр. Були представлені компактна модель у двох варіантах виконання і ще одна, побільше, для транспортування вантажів загальною масою до 1,5 тонн.

[ + – ] Фото: Юрій Гоголів

Компактна модель Konyk при габаритах 2288х1143х1557 мм може перевозити до 250 кг вантажу з максимальною швидкістю 60 км/год. При цьому покупець може вибрати або пасажирський варіант, або встановити на шасі термокузов/рефрижератор.

Виробник заявляє такі характеристики автономності ходу: пробіг на одній зарядці від 100 до 350 км, зарядка батарей від мережі займає 6-12 годин, а "швидка зарядка" займає 1-2,5 години.

[ + – ] Фото: Юрій Гоголів

Вартість електромобіля Konyk становить 224 тис. грн.

Згадана вище більша електрична модель називається Volyk — при розмірах 3235х1380х1528 мм вона має вантажопідйомність до 1500 кг, а запас ходу складає 100-500 км.

Цікаво, що Konyk і Volyk вперше показували ще у 2020 році, але за цей час продажу цих електрокарів не досягнули більшого обсягу.

Раніше Фокус повідомляв, що український електровантажівка CoolOn вийшла на ходові випробування. Вантажівка створюється як транспорт для служб доставки, а в серію планується у 2022 році.

Також ми розповідали, що в Україні стартували офіційні продажі електрокара Nissan Leaf. За перші два дні продажів імпортер зібрав замовлень на 20 млн гривень. Ціна Leaf стартує з 976 490 гривень.