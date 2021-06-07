Электрический "Коник". В Киеве показали электрокары Konyk украинского производства

Такой транспорт может заинтересовать, в первую очередь, службы доставки.

Пандемия коронавируса привела к тому, что в Украине появилось немало различных служб доставки, которые решают вопрос транспортировки самыми разными способами: курьеры передвигаются на велосипедах, мопедах, мотоциклах… Словом, на всем, что имеет колеса.

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На такую ситуацию уже стали реагировать производители компактной недорогой техники, которая может облегчить и оптимизировать логистику исполнения клиентских заказов.

Свежий пример: на выставках ComAutoTrans и АвтоТехСервис киевская компания "Электропрайд" презентовала сразу несколько электромобилей собственного производства, сообщает Автоцентр. Были представлены компактная модель в двух вариантах исполнения и еще одна, побольше, для транспортировки грузов общей массой до 1,5 тонн.

[ + – ] Фото: Юрий Гоголев

Компактная модель Konyk при габаритах 2288х1143х1557 мм может перевозить до 250 кг груза с максимальной скоростью 60 км/ч. При этом покупатель может выбрать или пассажирский вариант, или установить на шасси термокузов/рефрижератор.

Производитель заявляет такие характеристики автономности хода: пробег на одной зарядке от 100 до 350 км, зарядка батарей от сети занимает 6–12 часов, а "быстрая зарядка" занимает 1–2,5 часа.

[ + – ] Фото: Юрий Гоголев

Стоимость электромобиля Konyk составляет 224 тыс. грн.

Упомянутая выше более крупная электрическая модель называется Volyk — при размерах 3235х1380х1528 мм она имеет грузоподъемность до 1500 кг, а запас хода составляет 100–500 км.

Интересно, что Konyk и Volyk впервые показывали еще в 2020 году, но за это время продажи этих электрокаров не достигли большего объема.

Ранее Фокус сообщал, что украинский электрогрузовик CoolOn вышел на ходовые испытания. Грузовичок создается как транспорт для служб доставки, а в серию планируется в 2022 году.

Также мы рассказывали, что в Украине стартовали официальные продажи электрокара Nissan Leaf. За первые два дня продаж импортер собрал заказов на 20 млн гривен. Цена Leaf стартует с 976 490 гривен.