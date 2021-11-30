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Новий флагман: Hyundai показали розкішного конкурента Mercedes-Benz S-Class

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Genesis G90 2022, Genesis G90, новий Genesis G90
Фото: Hyundai Motor | Genesis G90 надійде у продаж з 2022 року

Genesis G90 запропонують у стандартній та подовженій версії. Седан оснастять турбованим V6.

Опубліковано перші офіційні фото Genesis G90 нового покоління. Флагманська модель від преміального підрозділу концерну Hyundai надійде у продаж із 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт Genesis.

Новий Genesis G90 2022 дебютував у стандартній та подовженій на 190 мм модифікаціях. Конкурентами моделі називають:

  • Audi A8
  • Lexus LS
  • початкові версії Mercedes-Benz S-Class
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Крім стандартного седана, запропонують подовжений на 190 мм варіант
Фото: Hyundai Motor

Дизайн седана витриманий у фірмовому стилі марки – з великою решіткою радіатора у вигляді дзьоба та тоненькими світлодіодними фарами. Дверні ручки стали висувними, а ліхтарі з'єднані вставками, що світяться.

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Салон Genesis G90 поки не розкрили, але на шпигунських фото видно віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей. Запропонують версії седана на 4 та 5 місць.

Genesis G90 2022, Genesis G90, новий Genesis G90
Ліхтарі з'єднані смугами, що світяться
Фото: Hyundai Motor

Характеристики Genesis G90 2022 також поки що тримають у секреті. Швидше за все, автомобіль оснастять 3,5-літровим 380-сильним V6 твін-турбо та 8-ступеневою автоматичною КПП. Запропонують версії із заднім та повним приводом. Не виключено, що пізніше з'явиться гібрид Genesis G90.

Раніше Фокус розповідав про новий флагманський електрокросовер Hyundai. Його концепт-кар нещодавно показали.