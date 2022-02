В мире стремительно растет спрос на китайские авто: названы самые популярные бренды

Китайские автоконцерны начали поставлять продукцию на рынки Азии, Латинской Америки и даже Европы.

Китайские автобренды традиционно ориентируются, прежде всего, на домашнего покупателя, но в последнее время активизировались и на глобальном рынке. За 2021 год экспорт авто из Китая вырос сразу на 100% и достиг 2,015 млн единиц. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Больше всего экспортировали легковых автомобилей – 1,614 млн. Из них 310 тысяч – электромобили и гибриды. Стали известны и самые популярные китайские бренды на мировом рынке.

5 место – Changan, 110 тыс. проданных авто

[ + – ] Для Changan ключевым рынком стала Саудовская Аравия Фото: CarNewsChina

Changan в прошлом году нарастил экспорт на 114,3%. Основными рынками являются Саудовская Аравия, Пакистан, Перу и Боливия, а самыми популярными моделями – Changan CS75 PLUS, Eado PLUS и CS 35 PLUS.

4 место – Geely, 115 тыс. проданных авто

[ + – ] В Европе стартовали продажи автомобилей Lynk&Co от Geely Фото: Geely

За 2021 год продажи Geely за пределами Китая выросли на 58%. Автомобили экспортируют в Восточную Европу, Юго-Восточную Азию, Африку и Южную Америку. На рынок ЕС вышел бренд Lynk&Co и уже продали 11,6 тыс. этих авто. С 2025 года Geely планирует экспортировать по 600 тыс. авто ежегодно.

Важно

Англичанин, китаец или европеец? Тест-драйв MG HS в Украине

3 место – Great Wall, 140 тыс. проданных авто

[ + – ] Great Wall делает упор на бренд Haval Фото: CarNewsChina

В 2021 году в 170 странах мира реализовали 140 тыс. автомобилей Great Wall и Haval. Это на 103,7% больше, чем годом ранее.

Важно

В Украине презентовали новые кроссоверы Haval: живые фото и подробности

2 место – Chery, 270 тыс. проданных авто

[ + – ] Chery экспортирует автомобили уже 20 лет Фото: CarNewsChina

Chery в 2021 году отметили 20-летие начала экспорта авто за пределы Китая. Юбилейный год оказался удачным, ведь продажи выросли на 136,3%. В 2025 году Chery планируют продать полмиллиона авто за пределами Китая.

1 место – SAIC, 697 тыс. проданных авто

[ + – ] Автомобили MG - основа экспорта концерна SAIC Фото: CarNewsChina

Каждый третий китайский автомобиль, отправленный на экспорт – продукция концерна SAIC. В 2021 году рост продаж составил 78,9%. Примечательно, что основным экспортным брендом SAIC стал MG – продано 360 тыс. авто и значительная их часть нашла покупателей в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае создают электрический клон Hummer. Его мощность превысит 1000 л. с.