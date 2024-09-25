Changan выпустил электрифицированный кроссовер для семьи за $22 000 (фото)

Changan Deepal S05 — обтекаемый семейный кроссовер длиной 4,6 м. Модель предлагается в гибридных и электрических версиях мощностью до 238 сил.

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Новый Changan Deepal S05 поступил в производство и вскоре выйдет на рынок. Бюджетный кроссовер будет стоить примерно 22 000 долларов. Об авто рассказали на сайте Autohome.

Кроссовер Changan Deepal S05 — семейная модель с обтекаемым дизайном. У него выраженный "нос", плавные формы кузова и узкие светодиодные фары. Дверные ручки сделаны выдвижными.

Модель предложат в гибридной и электрической версиях Фото: Changan

Размеры Changan Deepal S05:

длина — 4620 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1600 мм;

колесная база — 2880 мм.

В салоне нет щитка приборов, ведь все показания выведены на большой тачскрин. Также есть проекция на лобовое стекло. Комплектация кроссовера включает камеры кругового обзора, беспроводную зарядку смартфона, парковочный автопилот и адаптивный круиз-контроль.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: Changan

Новый Changan Deepal S05 предлагается только в электрифицированных модификациях. Плагин-гибрид оснащен 218-сильным электромотором и 1,5-литровой 98-сильной четверкой, которая выполняет роль генератора.

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Максимальная скорость гибрида составляет 175 км/ч. Можно выбрать батарею на 17,1 или 27,3 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 100 и 155 км, соответственно.

Фото: Changan

Электромобиль Changan Deepal S05 получил мотор на 238 л. с. и батарею емкостью 56 кВт∙ч. Он способен развить 180 км/ч и проехать 510 км без подзарядки.

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