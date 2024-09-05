Может появиться в Украине: дебютировал дешевый кроссовер Changan с богатым оснащением (фото)

Кроссовер Changan CS75 Plus имеет выразительный обтекаемый дизайн и богатую комплектацию. Модель дебютировала с 1,5-литровым 192-сильным турбомотором.

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В Китае дебютировал новый Changan CS75 Plus. Второе поколение семейного кроссовера поступает в продажу по цене от 117 900 до 154 900 юаней ($16 600–21 800). Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер Changan CS75 Plus стал более выразительным на вид. Его дизайн обтекаемый — с покатой крышей, большим спойлером и выдвижными дверными ручками. Широкая решетка радиатора сочетается с оригинальными крупными фарами, а сзади установлены тоненькие фонари. Модели предлагают колеса диаметром от 18 до 20 дюймов.

Кроссовер оснастили 192-сильным турбомотором Фото: autohome.com.cn

Габариты Changan CS75 Plus 2024:

длина — 4770 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1705 мм;

колесная база — 2800 мм.

В салоне установили двухспицевый руль и сразу три дисплея на передней панели (один из них — для пассажира). Рычаг КПП перенесли на рулевую колонку.

На передней панели установили три дисплея Фото: Changan

Комплектация Changan CS75 Plus довольно богатая — панорамная крыша, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, электропривод, вентиляция и массаж передних кресел, подогрев всех сидений.

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Бюджетный вариант: тест-драйв доступного кроссовера Changan CS35 Plus

Новый Changan CS75 Plus дебютировал с 1,5-литровым турбомотором на 192 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Максимальная скорость составляет 190 км/ч. Позже линейку может расширить 2,0-литровый 233-сильный вариант с полным приводом.

Передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж Фото: Changan

Китайский кроссовер Changan CS75 Plus планируют экспортировать. Он имеет все шансы появиться в Украине, ведь бренд Changan в этом году вышел на наш рынок.

Кстати, Changan помог создать электрического преемника Mazda 6. Именно на китайском предприятии собирают авто.

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