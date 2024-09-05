Може з'явитися в Україні: дебютував дешевий кросовер Changan із багатим оснащенням (фото)

Кросовер Changan CS75 Plus має виразний обтічний дизайн та багату комплектацію. Модель дебютувала з 1,5-літровим 192-сильним турбомотором.

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У Китаї дебютував новий Changan CS75 Plus. Друге покоління сімейного кросовера надходить у продаж за ціною від 117 900 до 154 900 юанів ($16 600–21 800). Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер Changan CS75 Plus став виразнішим на вигляд. Його дизайн обтічніший — з покатим дахом, великим спойлером та висувними дверними ручками. Широка решітка радіатора поєднується з оригінальними крупними фарами, а ззаду встановлені тоненькі ліхтарі. Моделі пропонують колеса діаметром від 18 до 20 дюймів.

Кросовер оснастили 192-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

Габарити Changan CS75 Plus 2024:

довжина — 4770 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1705 мм;

колісна база — 2800 мм.

У салоні встановили двоспицеве кермо та одразу три дисплеї на передній панелі (один з них — для пасажира). Важіль КПП перенесли на кермову колонку.

На передній панелі встановили три дисплеї Фото: Changan

Комплектація Changan CS75 Plus доволі багата — панорамний дах, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, електропривід, вентиляція та масаж передніх крісел, підігрів усіх сидінь.

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Новий Changan CS75 Plus дебютував із 1,5-літровим турбомотором на 192 к. с. та 8-ступінчастим автоматом. Максимальна швидкість становить 190 км/год. Пізніше лінійку може розширити 2,0-літровий 233-сильний варіант із повним приводом.

Передні сидіння отримали електропривід, вентиляцію та масаж Фото: Changan

Китайський кросовер Changan CS75 Plus планують експортувати. Він має всі шанси з’явитися в Україні, адже бренд Changan у цьому році вийшов на наш ринок.

До речі, Changan допоміг створити електричного наступника Mazda 6. Саме на китайському підприємстві збирають авто.

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