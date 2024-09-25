Changan випустив електрифікований кросовер для сім'ї за $22 000 (фото)

Changan Deepal S05 — обтічний сімейний кросовер довжиною 4,6 м. Модель пропонують у гібридних та електричних версіях потужністю до 238 сил.

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Новий Changan Deepal S05 надійшов у виробництво і невдовзі вийде на ринок. Бюджетний кросовер буде коштувати приблизно 22 000 доларів. Про авто розповіли на сайті Autohome.

Кросовер Changan Deepal S05 – сімейна модель із обтічним дизайном. У нього виражений "ніс", плавні форми кузова та вузенькі світлодіодні фари. Дверні ручки зроблені висувними.

Модель запропонують у гібридній та електричній версіях Фото: Changan

Розміри Changan Deepal S05:

довжина – 4620 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1600 мм;

колісна база – 2880 мм.

У салоні немає щитка приладів, адже всі покази виведені на великий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло. Комплектація кросовера включає камери кругового огляду, бездротова зарядка смартфону, паркувальний автопілот і адаптивний круїз-контроль.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Changan

Новий Changan Deepal S05 пропонують лише в електрифікованих модифікаціях. Плагін-гібрид оснащений 218-сильним електромотором і 1,5-літровою 98-сильною четвіркою, яка виконує роль генератора.

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Максимальна швидкість гібрида становить 175 км/год. Можна обрати батарею на 17,1 або 27,3 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 100 і 155 км, відповідно.

Фото: Changan

Електромобіль Changan Deepal S05 отримав мотор на 238 к. с. і батарею ємністю 56 кВт∙год. Він здатен розвинути 180 км/год і проїхати 510 км без підзарядки.

До речі, недавно на ринок вийшов незвичний гібрид кросовера та пікапа від Changan.

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