На ринок вийшов оригінальний гібрид пікапа, купе та кросовера (фото)

Changan Nevo E07 — незвична модель, яка поєднує риси спортивного кросовера та пікапа. Авто пропонують у гібридних та електричних модифікаціях.

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Новий Changan Nevo E07 надійшов у виробництво і виходить на ринок у Китаї. Оригінальна позашляхова модель коштує від 249 900 до 319 900 юанів ($35 400 – 45 400). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Changan Nevo E07 – нестандартне авто, яке поєднує в собі риси купе-кросовера та пікапа. Його заднє скло зсувається, що перетворює багажник на вантажну платформу. Авто вирізняється стрімким силуетом та оригінальними фарами.

Авто вирізняється стрімким дизайном Фото: Changan

Розміри Changan Nevo E07:

довжина – 5045 мм;

ширина – 1996 мм;

висота – 1665 мм;

колісна база – 3120 мм.

Модель пропонують у гібридних та електричних версіях Фото: Changan

У салоні немає панелі приладів: покази виведені на великий дисплей та проектуються на лобове скло. Кросовер-пікап розрахований на п’ять осіб та 300 кг вантажу. Серед опцій є система напівавтономного руху.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Changan

Новий Changan Nevo E07 пропонують в електричних та гібридних модифікаціях. Електрокар доступний у 338-сильній задньопривідній та 590-сильній повнопривідній версіях.

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Також можна обрати чотири варіанти батареї: запас ходу становить 550, 650, 700 або 1000 км. 800-вольтне електрообладнання дозволяє швидку зарядку: поповнити запас ходу на 365 км можна за 15 хвилин.

Кросовер трансформується у пікап Фото: Changan

Плагін-гібрид Changan Nevo E07 пропонують у 310-сильному задньопривідному та 486-сильному повнопривідному варіантах. Із батареєю на 39 кВт∙год авто може подолати 185-200 км на електротязі.

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