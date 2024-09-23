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На ринок вийшов оригінальний гібрид пікапа, купе та кросовера (фото)

Changan Nevo E07, новий Changan Nevo E07, кросовер Changan, пікап Changan
Фото: Changan | Changan Nevo E07 — гібрид пікапа та купе-кросовера

Changan Nevo E07 — незвична модель, яка поєднує риси спортивного кросовера та пікапа. Авто пропонують у гібридних та електричних модифікаціях.

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Новий Changan Nevo E07 надійшов у виробництво і виходить на ринок у Китаї. Оригінальна позашляхова модель коштує від 249 900 до 319 900 юанів ($35 400 – 45 400). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Changan Nevo E07 – нестандартне авто, яке поєднує в собі риси купе-кросовера та пікапа. Його заднє скло зсувається, що перетворює багажник на вантажну платформу. Авто вирізняється стрімким силуетом та оригінальними фарами.

Changan Nevo E07, новий Changan Nevo E07, кросовер Changan, пікап Changan Fullscreen
Авто вирізняється стрімким дизайном
Фото: Changan

Розміри Changan Nevo E07:

  • довжина – 5045 мм;
  • ширина – 1996 мм;
  • висота – 1665 мм;
  • колісна база – 3120 мм.
Changan Nevo E07, новий Changan Nevo E07, кросовер Changan, пікап Changan Fullscreen
Модель пропонують у гібридних та електричних версіях
Фото: Changan

У салоні немає панелі приладів: покази виведені на великий дисплей та проектуються на лобове скло. Кросовер-пікап розрахований на п’ять осіб та 300 кг вантажу. Серед опцій є система напівавтономного руху.

салон Changan Nevo E07, новий Changan Nevo E07, кросовер Changan, пікап Changan Fullscreen
У салоні встановлено великий тачскрін
Фото: Changan

Новий Changan Nevo E07 пропонують в електричних та гібридних модифікаціях. Електрокар доступний у 338-сильній задньопривідній та 590-сильній повнопривідній версіях.

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Також можна обрати чотири варіанти батареї: запас ходу становить 550, 650, 700 або 1000 км. 800-вольтне електрообладнання дозволяє швидку зарядку: поповнити запас ходу на 365 км можна за 15 хвилин.

пікап Changan, новий Changan Nevo E07, кросовер Changan, пікап Changan Fullscreen
Кросовер трансформується у пікап
Фото: Changan

Плагін-гібрид Changan Nevo E07 пропонують у 310-сильному задньопривідному та 486-сильному повнопривідному варіантах. Із батареєю на 39 кВт∙год авто може подолати 185-200 км на електротязі.

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