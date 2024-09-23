На рынок вышел оригинальный гибрид пикапа, купе и кроссовера (фото)

Changan Nevo E07 — необычная модель, которая сочетает черты спортивного кроссовера и пикапа. Авто предлагают в гибридных и электрических модификациях.

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Новый Changan Nevo E07 поступил в производство и выходит на рынок в Китае. Оригинальная внедорожная модель стоит от 249 900 до 319 900 юаней ($35 400 — 45 400). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Changan Nevo E07 — нестандартное авто, которое сочетает в себе черты купе-кроссовера и пикапа. Его заднее стекло сдвигается, что превращает багажник в грузовую платформу. Авто отличается стремительным силуэтом и оригинальными фарами.

Авто отличается стремительным дизайном Фото: Changan

Размеры Changan Nevo E07:

длина — 5045 мм;

ширина — 1996 мм;

высота — 1665 мм;

колесная база — 3120 мм.

Модель предлагают в гибридных и электрических версиях Фото: Changan

В салоне нет панели приборов: показания выведены на большой дисплей и проецируются на лобовое стекло. Кроссовер-пикап рассчитан на пять человек и 300 кг груза. Среди опций есть система полуавтономного движения.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: Changan

Новый Changan Nevo E07 предлагают в электрических и гибридных модификациях. Электрокар доступен в 338-сильной заднеприводной и 590-сильной полноприводной версиях.

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Также можно выбрать четыре варианта батареи: запас хода составляет 550, 650, 700 или 1000 км. 800-вольтовое электрооборудование позволяет быструю зарядку: пополнить запас хода на 365 км можно за 15 минут.

Кроссовер трансформируется в пикап Фото: Changan

Плагин-гибрид Changan Nevo E07 предлагается в 310-сильном заднеприводном и 486-сильном полноприводном вариантах. С батареей на 39 кВт∙ч авто может преодолеть 185-200 км на электротяге.

Кстати, недавно в Киеве заметили новый электрокар от Changan и Huawei.

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