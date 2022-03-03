США створюють військовий канал зв'язку з Росією

Ця лінія зв'язку необхідна, щоб запобігати інцидентам військового характеру, аналогічний канал був встановлений під час конфлікту в Сирії.

Пряму лінію зв'язку між Пентагоном і міністерством оборони Росії встановлено, щоб уникнути інцидентів військового характеру у зв'язку з масовим перекиданням американських військ до Східної Європи, повідомляє The Wall Street Journal.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Сполучені Штати зберігають низку каналів для обговорення найважливіших питань безпеки з росіянами в разі непередбачених обставин або надзвичайних ситуацій", — заявив у четвер, 3 березня 2022 високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Раніше цього тижня Пентагон заявляв, що прагне встановити таку лінію, але Росія спочатку не відповіла на запит. Європейські союзники також заявили, що прагнуть встановити таку лінію зв'язку.

За словами американських офіційних осіб, Європейське командування США, яке відповідає за військові операції США в регіоні, відповідатиме за американську сторону лінії.

США має аналогічну форму зв'язку для військових операцій у Сирії, включаючи повітряні операції. Росія підтримує режим президента Сирії Башара Асада, тоді як США діють у східній частині країни для боротьби з "Ісламською державою".

Раніше Фокус повідомляв, що Україна отримує розвідувальну інформацію від США в режимі реального часу. Раніше у Міністерстві оборони США відповіли на ядерні погрози Путіна, сказавши, що готові захистити свою країну.