"Готові захистити союзників та партнерів": у Міноборони США відповіли на ядерні погрози Путіна

У Пентагоні не сумніваються, що Росія привела до бойової готовності свої сили ядерного стримування.

У Міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються у приведенні у підвищену боєздатність російських сил ядерного стримування. Але також у Пентагоні наголосили, що готові захистити від цієї загрози своїх союзників та партнерів. Про це повідомляється в офіційній заяві Міноборони США.

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"У нас немає підстав сумніватися у достовірності цих повідомлень", — заявив високопоставлений представник Міноборони США, чиї слова наводяться в офіційній заяві без вказівки імені.

Пентагон також вважає, що це був "зайвий крок" з боку Путіна, оскільки Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і тим більше, з боку України.

"Ми, як і раніше, впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, зокрема у сфері стратегічного стримування", — наголосили в Міноборони США.

Також повідомляється, що приблизно дві третини російських сил, які раніше були дислоковані вздовж українських кордонів, зараз перебувають усередині України. Але українці, за словами Пентагона, чинять сильний опір вторгненню російських військ і жодне велике місто ще не було захоплене.

"Ми вважаємо, що просування Росії сповільнився як через опір українців, які дуже креативно підійшли до атак колон, так і через брак палива, а також проблем із постачанням у російської сторони", – йдеться в повідомленні Міноборони.

У Пентагоні вважають, що брак логістики під час вторгнення особливо гостро відчувався в районі Харкова.

Слідом за США ядерну загрозу прокоментували і у Великій Британії. Британський міністр оборони Бен Воллес не очікує, що президент РФ застосує ядерну зброю у своєму протистоянні з Україною.

"Ми повинні бути стурбовані тим, що така держава, як Росія, вважає, що перебуває поза правилами, чи то вторгненням в Україну, чи використанням нервово-паралітичної речовини в Солсбері, але по суті, засоби стримування – це і є засоби стримування. Як якби він (Путін, – ред.) не був амбітним щодо України, я не думаю, що він готовий рухатися в цей бік", – заявив Воллес в інтерв'ю виданню Times Radio, передає Reuters.

Нагадаємо, у неділю, 27 лютого, президент Росії Володимир Путін наказав привести російські сили ядерного стримування у бойову готовність як відповідь на те, що він назвав "агресивними заявами" провідних країн НАТО.

Після цього Рада безпеки ООН ініціювала екстрене засідання Генасамблеї ООН, таке засідання буде проведено вперше за останні 40 років.