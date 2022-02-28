"Готовы защитить союзников и партнеров": в Минобороны США ответили на ядерные угрозы Путина

В Пентагоне не сомневаются, что Россия привела в боевую готовность свои силы ядерного сдерживания.

В Министерстве обороны США заявили, что не сомневаются в приведении в повышенную боеготовность российских сил ядерного сдерживания. Но также в Пентагоне подчеркнули, что готовы защитить от этой угрозы своих союзников и партнеров. Об этом сообщается в официальном заявлении Минобороны США.

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"У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений", – заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, чьи слова приводятся в официальном заявлении без указания имени.

Пентагон также считает, что это был "лишний шаг" со стороны Путина, так как Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и тем более, со стороны Украины.

"Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", – подчеркнули в Минобороны США.

Также сообщается, что примерно две трети российский сил, которые ранее были дислоцированы вдоль украинских границ, в настоящее время находятся внутри Украины. Но украинцы, по словам Пентагона, оказывают сильное сопротивление вторжению российских войск и ни один крупный город еще не был захвачен.

"Мы считаем, что продвижение России замедлилось как из-за сопротивления украинцев, которые весьма креативно подошли к атакам колонн, так и из-за нехватки топлива, а также проблем со снабжением у российской стороны", – говорится в сообщении Минобороны.

В Пентагоне полагают, что нехватка логистики при вторжении особенно остро ощущалась в районе Харькова.

Вслед за США ядерную угрозу прокомментировали и в Великобритании. Британский министр обороны Бен Уоллес не ожидает, что президент РФ применит ядерное оружие в своем противостоянии с Украиной.

"Мы должны быть обеспокоены тем, что такое государство, как Россия, считает, что находится вне правил, будь то вторжение в Украину, или использование нервно-паралитического вещества в Солсбери, но по сути, средства сдерживания – это и есть средства сдерживания. Как бы он (Путин, – ред.) ни был амбициозен в отношении Украины, я не думаю, что он готов двигаться в эту сторону", – заявил Уоллес в интервью изданию Times Radio, передает Reuters.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, президент России Владимир Путин приказал привести российские силы ядерного сдерживания в боевую готовность как ответ на то, что он назвал "агрессивными заявлениями" ведущих стран НАТО.

После этого, Совет безопасности ООН инициировал экстренное заседание Генассамблеи ООН, такое заседание будет проведено впервые за последние 40 лет.