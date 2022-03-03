США создают военный канал связи с Россией

Эта линия связи необходима, чтобы предотвращать инциденты военного характера, аналогичный канал был установлен во время конфликта в Сирии.

Прямая линия связи между Пентагоном и министерством обороны России установлена, чтобы избежать инцидентов военного характера в связи с массовой переброской американских войск в Восточную Европу, сообщает The Wall Street Journal.

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"Соединенные Штаты сохраняют ряд каналов для обсуждения важнейших вопросов безопасности с русскими в случае непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций", — заявил в четверг, 3 марта 2022 года высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Ранее на этой неделе Пентагон заявлял, что стремится установить такую ​​линию, но Россия сначала не ответила на запрос. Европейские союзники также заявили, что стремятся установить такую ​​линию связи.

По словам американских официальных лиц, Европейское командование США, которое несет ответственность за военные операции США в регионе, будет отвечать за американскую сторону линии.

У США есть аналогичная форма связи для военных операций в Сирии, включая воздушные операции. Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, в то время как США действуют в восточной части страны для борьбы с "Исламским государством".

Ранее Фокус сообщал, что Украина получает развединформацию от США в режиме реального времени. Ранее в министерстве обороны США ответили на ядерные угрозы Путина, сказав, что готовы защитить свою страну.