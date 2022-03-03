США создают военный канал связи с Россией
Эта линия связи необходима, чтобы предотвращать инциденты военного характера, аналогичный канал был установлен во время конфликта в Сирии.
Прямая линия связи между Пентагоном и министерством обороны России установлена, чтобы избежать инцидентов военного характера в связи с массовой переброской американских войск в Восточную Европу, сообщает The Wall Street Journal.
"Соединенные Штаты сохраняют ряд каналов для обсуждения важнейших вопросов безопасности с русскими в случае непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций", — заявил в четверг, 3 марта 2022 года высокопоставленный представитель министерства обороны США.
Ранее на этой неделе Пентагон заявлял, что стремится установить такую линию, но Россия сначала не ответила на запрос. Европейские союзники также заявили, что стремятся установить такую линию связи.
По словам американских официальных лиц, Европейское командование США, которое несет ответственность за военные операции США в регионе, будет отвечать за американскую сторону линии.
У США есть аналогичная форма связи для военных операций в Сирии, включая воздушные операции. Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, в то время как США действуют в восточной части страны для борьбы с "Исламским государством".
Ранее Фокус сообщал, что Украина получает развединформацию от США в режиме реального времени. Ранее в министерстве обороны США ответили на ядерные угрозы Путина, сказав, что готовы защитить свою страну.