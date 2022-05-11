Перший окупант постане перед судом за звинуваченням у вбивстві українця

21-річний сержант ЗС Росії Вадим Шишимарін може провести у в'язниці все життя.

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Офіс Генпрокурора спрямував до суду обвинувальний акт щодо командира відділення в/ч 32010 "4-та танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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"Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області", — зазначила вона.

За словами генпрокурорки, колону, у складі якої знаходився Шишимарін, розбили ЗСУ. Сержант і чотири його товариші по службі обстріляли з автоматів приватний автомобіль і заволоділи ним.

"На вкраденій машині з пробитими колесами загарбники заїхали до села, — повідомила Ірина Венедіктова. — По дорозі побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив кілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашнікова в голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку".

Генеральна прокурорка заявила про те, що прокурори та слідчі СБУ зібрали достатньо доказів причетності окупанта до порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Зараз Шишимарін перебуває під вартою.

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