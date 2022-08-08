Суд у Чернігові засудив військового РФ до 10 років в'язниці: він стріляв із танка по житловому будинку

Михайло Куликов докладно розповідав, як і навіщо він вистрілив у квартиру. Командир батальйону крикнув танкісту, що з багатоповерхівки в них нібито цілилися з протитанкового ручного гранатомета.

Деснянський районний суд Чернігова засудив до 10 років в'язниці російського окупанта Михайла Куликова за обстріл із танка квартири в багатоповерховому будинку на околиці міста. Про це пише видання "Ґрати".

Куликов — старший сержант 35-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Росії. Військового визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни.

"Хочу ще раз попросити вибачення в усіх, кого це торкнулося. Морально та фізично. За мною зроблене я каюся — із самого початку й до цього дня, вже майже пів року. Щиро перепрошую. Вибачте. Я просто хочу повернутися додому, до сім'ї", — сказав Куликов.

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Куликов — оператор-навідник, він вторгся в Україну на танку Т-72Б із бортовим номером 500 у складі колони техніки, повідомляли "Ґрати".

Військовий казав у суді, що 23 лютого йому й товаришам по службі наказали озброїтися, роздали аптечки та сухпайки на 3 дні. Опівночі їх вистроїли та сказали, що всі вирушають "на посилення кордону".

Весь день 24 лютого колона рухалася Україною, але Куликов каже, що не знав, якою саме дорогою. За словами командира, окупанти мали проїхати до аеропорту Чернігова та закріпитися там.

Постріл у житловий будинок

Куликова звинувачують в обстрілі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Рапопорта на північній околиці Чернігова. Під час допиту в суді загарбник докладно розповів, як і чому він вистрілив. Танкіст розумів, що це — цивільний об'єкт, наголосило видання.

[ + – ] Окупантам здалося, що з багатоповерхівки по них цілилися з РПГ

Російські танки перетнули межу міста, об'їхали багатоповерховий будинок і виїхали на асфальтовану дорогу. Проїхавши близько 100 метрів, командир батальйону Леонід Щеткін крикнув, що з багатоповерхівки по танку нібито цілилися з РПГ.

Куликов говорив, що командир сказав йому координати квартири, він розгорнув вежу танка та вистрілив.

"Усе робилося швидко, на автоматизмі. Нібито зі страхом. Було страшно за себе, за екіпаж. І ось так ось я зробив постріл. У нас обстрілів ніяких не було. Військових об'єктів теж я не бачив", — пояснив Куликов.

Танк, у якому їхали Куликов і Щеткін, після пострілу по будинку був підбитий українським танком.

[ + – ] Місце, де ЗСУ підбили танк, у якому був Михайло Куликов і його командир

"Як повернув вежу, стався одразу постріл по нас... Танк усередині загорівся, зупинився, система управління вогнем відмовила. Усередині все спалахнуло, я почав вилазити з танка. Подивився на механіка — він загинув. Подивився на командира, не міг вилізти, зачепився, був поранений. Я виліз, відкрив люки, допоміг йому вилізти", — згадав Куликов.

Нагадаємо, що в червні стало відомо про загибель в Україні чемпіона світу з танкового біатлону Олексія Бакульова. Військовий був у складі екіпажу танка Т-72 і прикривав відхід російських агресорів.

На Чернігівщині ліквідували російського пілота Су-25, майора Равіля Гаттарова. Російське командування передало тіло окупанта сім'ї через 4 місяці.