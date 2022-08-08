Суд в Чернигове приговорил военного РФ к 10 годам тюрьмы: он стрелял из танка по жилому дому

Михаил Куликов подробно рассказвал, как и зачем он выстрелил по квартире. Командир батальона крикнул танкисту, что из многоэтажки в них якобы целились из ручного противотанкового гранатомета.

Деснянский районный суд Чернигова приговорил к 10 годам тюрьмы российского оккупанта Михаила Куликова за обстрел из танка квартиры в многоэтажном доме на окраине города. Об этом пишет издание "Грати".

Куликов – старший сержант 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-общевойсковой армии России. Военного признали виновным в нарушении законов и обычаев войны.

"Хочу еще раз попросить прощения у всех, кого это коснулось. Морально и физически. За мною сделанное я каюсь – с самого начала и по сей день, уже почти полгода. Искренне прошу прощения. Простите. Я просто хочу вернуться домой, к семье", – сказал Куликов.

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Куликов – оператор-наводчик, он вторгся в Украину на танке Т-72Б с бортовым номером 500 в составе колонны техники, сообщали "Грати".

Военный говорил в суде, что 23 февраля ему и сослуживцам приказали вооружиться, раздали аптечки и сухпайки на 3 дня. В полночь их построили и сказали, что все отправляются "на усиление границы".

Весь день 24 февраля колонна двигалась по Украине, но Куликов говорит, что не знал, по какой именно дороге. По словам командира, оккупанты должны проехать в аэропорт Чернигова и закрепиться там.

Выстрел в жилой дом

Куликова обвиняют в обстреле многоквартирного жилого дома по улице Рапопорта на северной окраине Чернигова. Во время допроса в суде захватчик подробно рассказал, как и почему он выстрелил. Танкист понимал, что это – гражданский объект, отметило издание.

[ + – ] Оккупантам показалось, что из многоэтажки по ним целились из РПГ

Российские танки пересекли черту города, объехали многоэтажное здание и выехали на асфальтированную дорогу. Проехав около 100 метров, командир батальона Леонид Щеткин крикнул, что из многоэтажки по танку якобы целились из РПГ.

Куликов говорил, что командир сказал ему координаты квартиры, он развернул башню танка и выстрелил.

"Все делалось быстро, на автоматизме. Как бы со страхом. Было страшно за себя, за экипаж. И вот так вот я сделал выстрел. У нас обстрелов никаких не было. Военных объектов тоже я не видел", – объяснил Куликов.

Танк, в котором ехали Куликов и Щеткин, после выстрела по дому был подбит украинским танком.

[ + – ] Место, где ВСУ подбили танк, в котором был Михаил Куликов и его командир

"Как вернул башню, произошел сразу выстрел по нам… Танк внутри загорелся, остановился, система управления огнем отказала. Внутри все вспыхнуло, я начал вылезать из танка. Посмотрел на механика – он погиб. Посмотрел на командира, не мог вылезть, зацепился, был ранен. Я вылез, открыл люки, помог ему вылезти", – вспомнил Куликов.

Напомним, что в июне стало известно о гибели в Украине чемпиона мира по танковому биатлону Алексея Бакулева. Военный был в составе экипажа танка Т-72 и прикрывал отход российских агрессоров.

В Черниговской области ликвидировали российского пилота Су-25, майора Равиля Гаттарова. Российское командование передало тело оккупанта семье спустя 4 месяца.