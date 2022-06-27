Тело сбитого под Черниговом российского летчика отдали семье лишь через четыре месяца
Пилота Су-25 Равиля Гаттарова, бомбившего Украину, ликвидировали в самом начале полномасштабного вторжения России, но родственники смогли похоронить его только сейчас.
Тело сбитого в Украине российского пилота Су-25 майора Равиля Гаттарова командование ВС РФ передало его семье лишь через четыре месяца. Об этом пишет российская служба BBC со ссылкой на соцсети сестры погибшего.
Как уточняют журналисты, все это время родственники надеялись, что Гаттаров жив.
"Мы так ждали, так надеялись, мы ждали четыре месяца. Я была уверена, он просто где-то прячется, потому что на вражеской территории, пройдет время, утихнет эта проклятая война и наш Равиль вернется", — цитирует издание сестру российского офицера. Тело летчика российское командование вернуло домой лишь 24 июня. Таким образом, семье удалось похоронить ликвидированного оккупанта.
"Почему тело Гаттарова так долго не возвращали, остается непонятным", — комментируют российские журналисты.
Военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил о смерти пилота страны-агрессора еще 6 марта. По его словам, украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25.
"Летчик-террорист Гаттаров катапультировался, но при падении вдребезги разбил себе голову", — рассказал Бутусов, опубликовав нагрудный шеврон со званием и фамилией оккупанта.
При этом журналист также уточнил, что российская авиация целенаправленно обстреливала жилые кварталы Чернигова тяжелыми неуправляемыми бомбами ФАБ-500.
В конце мая "Укрзализныця" рассказала, что в течение почти трех месяцев хранит сотни тел оккупантов. УЗ призвала российские власти забрать трупы российских военнослужащих, которые долгий период находятся в специальных вагонах-рефрижераторах на территории Украины.
Позже украинский железнодорожный оператор повторил свое обращение, призвав матерей солдат ВС РФ забрать тела сыновей.