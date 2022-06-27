Тело сбитого под Черниговом российского летчика отдали семье лишь через четыре месяца

Пилота Су-25 Равиля Гаттарова, бомбившего Украину, ликвидировали в самом начале полномасштабного вторжения России, но родственники смогли похоронить его только сейчас.

Тело сбитого в Украине российского пилота Су-25 майора Равиля Гаттарова командование ВС РФ передало его семье лишь через четыре месяца. Об этом пишет российская служба BBC со ссылкой на соцсети сестры погибшего.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как уточняют журналисты, все это время родственники надеялись, что Гаттаров жив.

"Мы так ждали, так надеялись, мы ждали четыре месяца. Я была уверена, он просто где-то прячется, потому что на вражеской территории, пройдет время, утихнет эта проклятая война и наш Равиль вернется", — цитирует издание сестру российского офицера. Тело летчика российское командование вернуло домой лишь 24 июня. Таким образом, семье удалось похоронить ликвидированного оккупанта.

"Почему тело Гаттарова так долго не возвращали, остается непонятным", — комментируют российские журналисты.

Военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил о смерти пилота страны-агрессора еще 6 марта. По его словам, украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25.

"Летчик-террорист Гаттаров катапультировался, но при падении вдребезги разбил себе голову", — рассказал Бутусов, опубликовав нагрудный шеврон со званием и фамилией оккупанта.

При этом журналист также уточнил, что российская авиация целенаправленно обстреливала жилые кварталы Чернигова тяжелыми неуправляемыми бомбами ФАБ-500.

[ + – ] Последствия обстрелов Чернигова.

В конце мая "Укрзализныця" рассказала, что в течение почти трех месяцев хранит сотни тел оккупантов. УЗ призвала российские власти забрать трупы российских военнослужащих, которые долгий период находятся в специальных вагонах-рефрижераторах на территории Украины.

Позже украинский железнодорожный оператор повторил свое обращение, призвав матерей солдат ВС РФ забрать тела сыновей.