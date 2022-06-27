Тіло збитого під Черніговом російського льотчика віддали сім'ї лише за чотири місяці

Пілота Су-25 Равіля Гаттарова, який бомбив Україну, ліквідували на початку повномасштабного вторгнення Росії, але родичі змогли поховати його тільки зараз.

Тіло збитого в Україні російського пілота Су-25 майора Равіля Гаттарова командування ЗС РФ передало його сім'ї лише за чотири місяці. Про це пише російська служба ВВС з посиланням на соцмережі сестри загиблого.

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Як уточнюють журналісти, весь цей час родичі сподівалися, що Гаттаров живий.

"Ми так чекали, так сподівалися, ми чекали чотири місяці. Я була впевнена, що він просто десь ховається, тому що на ворожій території, мине час, вщухне ця проклята війна і наш Равіль повернеться", — цитує видання сестру російського офіцера. Тіло льотчика російське командування повернуло додому лише 24 червня. Так сім'ї вдалося поховати ліквідованого окупанта.

"Чому тіло Гаттарова так довго не повертали, залишається незрозумілим", — коментують російські журналісти.

Військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив про смерть пілота країни-агресора ще 6 березня. За його словами, українська ППО збила російський штурмовик Су-25.

"Льотчик-терорист Гаттаров катапультувався, але при падінні вщент розбив собі голову", — розповів Бутусов, опублікувавши нагрудний шеврон зі званням та прізвищем окупанта.

Також журналіст уточнив, що російська авіація цілеспрямовано обстрілювала житлові квартали Чернігова важкими некерованими бомбами ФАБ-500.

[ + – ] Наслідки обстрілу Чернігова

Наприкінці травня "Укрзалізниця" розповіла, що протягом майже трьох місяців зберігає сотні тіл окупантів. УЗ закликала російську владу забрати трупи російських військовослужбовців, які довгий період перебувають у спеціальних вагонах-рефрижераторах на території України.

Пізніше український залізничний оператор повторив своє звернення, закликавши матерів солдатів ЗС РФ забрати тіла синів.