Тіло збитого під Черніговом російського льотчика віддали сім'ї лише за чотири місяці
Пілота Су-25 Равіля Гаттарова, який бомбив Україну, ліквідували на початку повномасштабного вторгнення Росії, але родичі змогли поховати його тільки зараз.
Тіло збитого в Україні російського пілота Су-25 майора Равіля Гаттарова командування ЗС РФ передало його сім'ї лише за чотири місяці. Про це пише російська служба ВВС з посиланням на соцмережі сестри загиблого.
Як уточнюють журналісти, весь цей час родичі сподівалися, що Гаттаров живий.
"Ми так чекали, так сподівалися, ми чекали чотири місяці. Я була впевнена, що він просто десь ховається, тому що на ворожій території, мине час, вщухне ця проклята війна і наш Равіль повернеться", — цитує видання сестру російського офіцера. Тіло льотчика російське командування повернуло додому лише 24 червня. Так сім'ї вдалося поховати ліквідованого окупанта.
"Чому тіло Гаттарова так довго не повертали, залишається незрозумілим", — коментують російські журналісти.
Військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив про смерть пілота країни-агресора ще 6 березня. За його словами, українська ППО збила російський штурмовик Су-25.
"Льотчик-терорист Гаттаров катапультувався, але при падінні вщент розбив собі голову", — розповів Бутусов, опублікувавши нагрудний шеврон зі званням та прізвищем окупанта.
Також журналіст уточнив, що російська авіація цілеспрямовано обстрілювала житлові квартали Чернігова важкими некерованими бомбами ФАБ-500.
Наприкінці травня "Укрзалізниця" розповіла, що протягом майже трьох місяців зберігає сотні тіл окупантів. УЗ закликала російську владу забрати трупи російських військовослужбовців, які довгий період перебувають у спеціальних вагонах-рефрижераторах на території України.
Пізніше український залізничний оператор повторив своє звернення, закликавши матерів солдатів ЗС РФ забрати тіла синів.