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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Тіло збитого під Черніговом російського льотчика віддали сім'ї лише за чотири місяці

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су 25, літак су 25, літак, штурмовик
Тіло льотчика російське командування віддало сім'ї через чотири місяці після його ліквідації

Пілота Су-25 Равіля Гаттарова, який бомбив Україну, ліквідували на початку повномасштабного вторгнення Росії, але родичі змогли поховати його тільки зараз.

Тіло збитого в Україні російського пілота Су-25 майора Равіля Гаттарова командування ЗС РФ передало його сім'ї лише за чотири місяці. Про це пише російська служба ВВС з посиланням на соцмережі сестри загиблого.

Як уточнюють журналісти, весь цей час родичі сподівалися, що Гаттаров живий.

"Ми так чекали, так сподівалися, ми чекали чотири місяці. Я була впевнена, що він просто десь ховається, тому що на ворожій території, мине час, вщухне ця проклята війна і наш Равіль повернеться", — цитує видання сестру російського офіцера. Тіло льотчика російське командування повернуло додому лише 24 червня. Так сім'ї вдалося поховати ліквідованого окупанта.

"Чому тіло Гаттарова так довго не повертали, залишається незрозумілим", — коментують російські журналісти.

Військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив про смерть пілота країни-агресора ще 6 березня. За його словами, українська ППО збила російський штурмовик Су-25.

"Льотчик-терорист Гаттаров катапультувався, але при падінні вщент розбив собі голову", — розповів Бутусов, опублікувавши нагрудний шеврон зі званням та прізвищем окупанта.

Також журналіст уточнив, що російська авіація цілеспрямовано обстрілювала житлові квартали Чернігова важкими некерованими бомбами ФАБ-500.

Наслідки обстрілу Чернігова
Наслідки обстрілу Чернігова
Наслідки обстрілу Чернігова

Наприкінці травня "Укрзалізниця" розповіла, що протягом майже трьох місяців зберігає сотні тіл окупантів. УЗ закликала російську владу забрати трупи російських військовослужбовців, які довгий період перебувають у спеціальних вагонах-рефрижераторах на території України.

Пізніше український залізничний оператор повторив своє звернення, закликавши матерів солдатів ЗС РФ забрати тіла синів.