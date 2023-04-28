22 жертвы, разрушенный дом и поисковые работы: все детали обстрела многоэтажки в Умани

Среди погибших, по последним данным, трое детей. Минобороны РФ похвасталось убийством гражданских в Умани, а власти Украины пообещали отомстить захватчикам за очередное преступление.

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Сегодня, 28 апреля, Вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из выпущенных Россией ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани. Фокус в одном материале собрал всю информацию по удару захватчиков по мирному кварталу.

В сети начали публиковать видео, на которых можно было увидеть обрушенный подъезд многоэтажки.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в доме уничтожен первый подъезд. По данным правоохранителей, в нем проживало 109 человек, из 46 квартир российская ракета полностью уничтожила 27.

Жительница многоэтажки опубликовала видео последствий удара ВС РФ. Она показала выбитые окна и следы крови в квартире.

"Здесь спали дети, хорошо, что все они живы. Нет ни окон, ничего, я так испугалась. Никогда не думала, что такое может быть", — сказала пострадавшая девушка.

Заместитель главы МИД Андрей Мельник призвал мировых политиков задуматься об их призывах к переговорам на фоне вражеских обстрелов и попадания в многоэтажное здание.

"К сожалению, много погибших и раненых, в том числе детей. Неистовые крики пострадавших в Умани. Что говорят по этому поводу все миротворцы", — написал Мельник в соцсетях.

В Черкасской ОВА сообщили, что в результате атаки ВС РФ погибли двое 10-летних детей. В Черкасской областной прокуратуре рассказали журналистам, что следователи открыли уголовное производство по факту военного преступления.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, целью обстрела России были не жилые дома. Он рассказал, что ракеты Х-101 попали в дома из-за дефективности или неправильных разведданных.

Удар по многоэтажке в Умани: реакция России и Украины

Однако в Минобороны РФ удары считают "точными", о чем свидетельствует опубликованный министерством с утра пост.

Публикация Министерства обороны РФ от 28 апреля Фото: скриншот

Глава ОП Андрей Ермак назвал радостную реакцию россиян на убийство гражданских украинцев неадекватной.

"Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — написал Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на трагедию в Умани, выразив соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. Он пообещал, что спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока под завалами никого не останется.

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что сегодняшний удар по многоэтажке является иллюстрацией методов ВС РФ. Саму страну-агрессорку он назвал "сумасшедшей террористической группировкой".

Глава МИД Дмитрий Кулеба после трагедии призвал мир предоставить Украине самолеты F-16 для противодействия вражеским ракетным ударам. Он написал, что авиация поможет в защите украинских детей.

"Путь к миру — изгнать Россию из Украины", — заявил Кулеба.

Украинские пограничники анонсировали возмездие за удар по многоэтажному дому. В ГПСУ пообещали уничтожать "нечисть" на поле боя и показали особые ракеты для этого.

"Сегодня утром изверги в очередной раз прибегли к обстрелам регионов Украины, нанеся удары, которые привели к гибели и ранениям гражданского населения. Кара настигнет каждого", — подчеркнули в ГПСУ.

Число жертв в Умани в результате атаки ВС РФ растет

По данным Черкасской ОВА, в результате ракетной атаки России по уманской многоэтажке погибли 22 человека. Также известно о 18 раненых, девять из которых были госпитализированы.

В ГСЧС сообщают о троих погибших детях.

Зеленский написал, что двоих из них "невозможно опознать". По его словам, судьба родителей погибших детей неизвестна.

Уманский горсовет известил в соцсетях об открытии официального счета для пострадавших.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у России заканчивается запас дальнобойных ракет. По его прогнозу, оккупанты будут искать другие методы нанесения ударов, в частности, управляемыми авиабомбами.

Ранее Игнат сообщал, что покрыть средствами ПВО всю территорию Украины невозможно. Однако он отметил эффективность мобильных огневых групп, которая, по его словам, растет каждый день.