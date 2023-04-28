22 жертвы, разрушенный дом и поисковые работы: все детали обстрела многоэтажки в Умани
Среди погибших, по последним данным, трое детей. Минобороны РФ похвасталось убийством гражданских в Умани, а власти Украины пообещали отомстить захватчикам за очередное преступление.
Сегодня, 28 апреля, Вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из выпущенных Россией ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани. Фокус в одном материале собрал всю информацию по удару захватчиков по мирному кварталу.
В сети начали публиковать видео, на которых можно было увидеть обрушенный подъезд многоэтажки.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в доме уничтожен первый подъезд. По данным правоохранителей, в нем проживало 109 человек, из 46 квартир российская ракета полностью уничтожила 27.
Жительница многоэтажки опубликовала видео последствий удара ВС РФ. Она показала выбитые окна и следы крови в квартире.
"Здесь спали дети, хорошо, что все они живы. Нет ни окон, ничего, я так испугалась. Никогда не думала, что такое может быть", — сказала пострадавшая девушка.
Заместитель главы МИД Андрей Мельник призвал мировых политиков задуматься об их призывах к переговорам на фоне вражеских обстрелов и попадания в многоэтажное здание.
"К сожалению, много погибших и раненых, в том числе детей. Неистовые крики пострадавших в Умани. Что говорят по этому поводу все миротворцы", — написал Мельник в соцсетях.
В Черкасской ОВА сообщили, что в результате атаки ВС РФ погибли двое 10-летних детей. В Черкасской областной прокуратуре рассказали журналистам, что следователи открыли уголовное производство по факту военного преступления.
По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, целью обстрела России были не жилые дома. Он рассказал, что ракеты Х-101 попали в дома из-за дефективности или неправильных разведданных.
Удар по многоэтажке в Умани: реакция России и Украины
Однако в Минобороны РФ удары считают "точными", о чем свидетельствует опубликованный министерством с утра пост.
Глава ОП Андрей Ермак назвал радостную реакцию россиян на убийство гражданских украинцев неадекватной.
"Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — написал Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на трагедию в Умани, выразив соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. Он пообещал, что спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока под завалами никого не останется.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что сегодняшний удар по многоэтажке является иллюстрацией методов ВС РФ. Саму страну-агрессорку он назвал "сумасшедшей террористической группировкой".
Глава МИД Дмитрий Кулеба после трагедии призвал мир предоставить Украине самолеты F-16 для противодействия вражеским ракетным ударам. Он написал, что авиация поможет в защите украинских детей.
"Путь к миру — изгнать Россию из Украины", — заявил Кулеба.
Украинские пограничники анонсировали возмездие за удар по многоэтажному дому. В ГПСУ пообещали уничтожать "нечисть" на поле боя и показали особые ракеты для этого.
"Сегодня утром изверги в очередной раз прибегли к обстрелам регионов Украины, нанеся удары, которые привели к гибели и ранениям гражданского населения. Кара настигнет каждого", — подчеркнули в ГПСУ.
Число жертв в Умани в результате атаки ВС РФ растет
По данным Черкасской ОВА, в результате ракетной атаки России по уманской многоэтажке погибли 22 человека. Также известно о 18 раненых, девять из которых были госпитализированы.
В ГСЧС сообщают о троих погибших детях.
Зеленский написал, что двоих из них "невозможно опознать". По его словам, судьба родителей погибших детей неизвестна.
Уманский горсовет известил в соцсетях об открытии официального счета для пострадавших.
Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у России заканчивается запас дальнобойных ракет. По его прогнозу, оккупанты будут искать другие методы нанесения ударов, в частности, управляемыми авиабомбами.
Ранее Игнат сообщал, что покрыть средствами ПВО всю территорию Украины невозможно. Однако он отметил эффективность мобильных огневых групп, которая, по его словам, растет каждый день.