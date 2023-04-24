Систем ПВО не хватит для защиты всей Украины, но есть действенная альтернатива, — Игнат

По мнению спикера Воздушных Сил ВСУ, 5-10 комплексов С-UAS смогут защитить лишь один объект, в то время как мобильные группы ПВО показывают нарастающую эффективность даже ночью.

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Средства ПВО, которые находятся сейчас в Украине, не способны покрыть всю территорию страны из-за своей малочисленности, поэтому эффективно использовать мобильные огневые группы противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона "Єдині новини".

"Мы находимся в таких реалиях сейчас, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники ЗРК, а мобильно-огневые группы это то, что удалось сделать и удается наращивать", — поделился Игнат во время эфира.

По мнению Игната, вооруженные стрелковым оружием огневые группы способны эффективно охранять украинское небо. Эффективность таких мобильных огневых групп, по его словам, значительно растет каждый день.

"Даже радиотехническая бригада, которая предназначена больше отслеживать воздушное пространство, в прошлый раз уничтожила из 10 БПЛА половину и именно ночью", — привел он один из примеров.

По его словам, против Украины применяют новейшее вооружение, даже в случае, когда используются примитивные средства, поэтому украинским производителям и защитникам приходится приспосабливаться с реалиям современной войны.

"Даже банальные квадрокоптеры, с которых сбрасывают гранаты — это тоже изобретение этой войны", — подчеркнул он.

На вопрос журналистов об эффективности обещанных Украине систем С-UAS, Игнат отметил. что эти комплексы обладают малым радиусом действий, поэтому для эффективной защиты неба их необходимо больше.

"Что такое 5-10 комплексов? Это прикрыть где-то один важный объект. Я хочу сказать, что эффективность мобильных огневых групп, вооруженных стрелковым оружием, пулеметами, устройствами ночного видения, тепловизионным оборудованием, оптикой, прожекторами и лазерами будет и дальше расти", — спрогнозировал Игнат.

Напомним, в начале марта, командование Объединенных сил ВСУ рассказало о преимуществах мобильных групп противовоздушной обороны по сравнению со стационарными комплексами — быстрое развертывание и перемещение на местности в зависимости от расположения врага.

20 апреля, Игнат рассказал, что осенью и зимой украинская ПВО израсходовала большое количество ракет для отражения массированных атак РФ, поэтому есть дефицит ракет, а также зенитно-ракетных комплексов.