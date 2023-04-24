Систем ППО не вистачить для захисту всієї України, але є дієва альтернатива, — Ігнат

На думку спікера Повітряних Сил ЗСУ, 5-10 комплексів С-UAS зможуть захистити лише один об'єкт, тоді як мобільні групи ППО демонструють підвищену ефективність навіть уночі.

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Засоби ППО, що зараз знаходяться в Україні, не здатні покрити всю територію країни через свою недостатню кількість, тому ефективно використовувати мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону "Єдині новини".

"Ми знаходимось в таких реаліях зараз, що не можемо покрити всю територію країни засобами ППО. Patriot надходять, але і С-300, і "Буки" теж не довговічні. Треба розуміти, що ця техніка теж на межі можливостей. Ми поступово йдемо шляхом заміни радянського парку техніки ЗРК, а мобільно-вогневі групи це те, що вдалося зробити і вдається нарощувати", — поділився Ігнат під час ефіру.

На думку Ігната, озброєні стрілецькою зброєю вогневі групи здатні ефективно охороняти українське небо. Ефективність таких мобільних вогневих груп, за його словами, значно зростає щодня.

"Навіть радіотехнічна бригада, яка призначена більше відстежувати повітряний простір, минулого разу знищила з 10 БПЛА половину і саме вночі", — сказав один із прикладів.

За його словами, проти України застосовують новітнє озброєння, навіть у разі, коли використовуються примітивні засоби, тому українським виробникам і захисникам доводиться пристосовуватися до реалій сучасної війни.

"Навіть банальні квадрокоптери, з яких скидають гранати — це теж винахід цієї війни", — наголосив він.

На питання журналістів щодо ефективності обіцяних Україні систем С-UAS, Ігнат зазначив, що ці комплекси мають малий радіус дії, тому для ефективного захисту неба їх необхідно більше.

"Що таке 5-10 комплексів? Це прикрити десь один важливий об'єкт. Я хочу сказати, що ефективність мобільних вогневих груп, озброєних стрілецькою зброєю, кулеметами, пристроями нічного бачення, тепловізійним обладнанням, оптикою, прожекторами та лазерами буде й далі рости", — спрогнозував Ігнат.

Нагадаємо, на початку березня командування Об'єднаних сил ЗСУ розповіло про переваги мобільних груп протиповітряної оборони порівняно зі стаціонарними комплексами — швидке розгортання та переміщення на місцевості залежно від розташування ворога.

20 квітня, Ігнат розповів, що восени та взимку українська ППО витратила велику кількість ракет для відбиття масованих атак РФ, тому наразі є дефіцит ракет, а також зенітно-ракетних комплексів.