Оккупанты попали ракетой Х-101 в жилой дом в Умани по двум причинам, — военный эксперт

По словам Александра Коваленко, пострадавшее здание нельзя назвать центром принятия решений или базой НАТО. Одной из предположенных причин прилета ракеты Х-101 является дефективность российского вооружения.

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В ночь на 28 апреля российские оккупанты вновь обстреляли украинские города. Крылатые ракеты Х-101 могли попасть в гражданскую инфраструктуру по двум причинам, о которых и рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам эти ракетные удары сложно называть массированными в сравнении с тем, что украинцы уже пережили в 2022 и начале 2023 года. Российские крылатые ракеты попали в жилые дома по нескольких причинам, а эффективность удара и вовсе была нулевой для оккупантов.

"Фактически, из 23 ракет Х-101 были сбиты 21. Но, при этом, прорвавшие ПВО 2 ракеты угодили в объекты, которые нельзя назвать центрами принятия решений или базами спецназа НАТО. Жилые дома… Погибли спящие мирные люди… Дети…", — заявил Александр Коваленко.

При этом, по всей видимости финальной целью были не жилые дома, как отмечает обозреватель, а другие объекты. Для террора они обычно используют относительно дешевое оружие в виде иранских беспилотников "Shahed-136" или же ракеты малой дальности С-300, но точно не дорогие Х-101, которые у них в дефиците.

"То есть, прорвавшие ПВО ракеты попали в жилые дома по двум причинам. Либо из-за своей дефективности, что неоднократно подтверждалось, либо из-за неверных разведанных, что не редкость", — продолжил Александр Коваленко.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали большой пожар в Днепре и спасли из под завалов женщину. Одна из российских ракет попала в ангар, где хранились строительные материалы, что и спровоцировало пожар.

Также одна из российских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани. По состоянию на 11:30 стало известно, что российские военные ударом ракеты по жилой девятиэтажке забрали жизни минимум 10 человек, среди которых ребенок.