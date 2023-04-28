Окупанти влучили ракетою Х-101 в житловий будинок в Умані з двох причин, — військовий експерт

За словами Олександра Коваленка, постраждалу будівлю не можна назвати центром ухвалення рішень чи базою НАТО. Однією із припущених причин прильоту ракети Х-101 є дефективність російського озброєння.

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У ніч проти 28 квітня російські окупанти знову обстріляли українські міста. Крилаті ракети Х-101 могли влучити по цивiльнiй інфраструктурi з двох причин, про які й розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ці ракетні удари складно називати масованими порівняно з тим, що українці вже пережили в 2022 і на початку 2023 року. Російські крилаті ракети влучили по житлових будинках з кількох причин, а ефективність удару взагалі була нульовою для окупантів.

"Фактично, з 23 ракет Х-101 було збито 21. Але, при цьому, 2 ракети, які прорвали ППО, влучили в об'єкти, які не можна назвати центрами прийняття рішень або базами спецназу НАТО. Житлові будинки… Загинули сплячі мирні люди… Діти…" — заявив Олександр Коваленко.

При цьому, мабуть, фінальною ціллю були не житлові будинки, як зазначає оглядач, а інші об'єкти. Для терору вони зазвичай використовують відносно дешеву зброю у вигляді іранських безпілотників "Shahed-136" або ракети малої дальності С-300, але точно не дорогі Х-101, які у них у дефіциті.

"Тобто ракети, які прорвали ППО, потрапили у житлові будинки з двох причин. Або через свою дефективність, що неодноразово підтверджувалося, або з причини невірних розвідданих, що не рідкість", — продовжив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що співробітники ДСНС ліквідували велику пожежу в Дніпрі і врятували з-під завалів жінку. Одна з російських ракет потрапила до ангару, де зберігалися будівельні матеріали, що й спровокувало пожежу.

Також одна з російських ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку в Умані. Станом на 11:30 стало відомо, що російські військові ударом ракети по житловому дев'ятиповерхівці забрали життя щонайменше 10 людей, серед яких дитина.