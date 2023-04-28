Співробітники ДСНС ліквідували велику пожежу у Дніпрі та врятували з-під завалів жінку (відео)

Співробітники служби порятунку показали процес ліквідації пожежі в одному з ангарів Дніпра, де рятувальники змогли дістати з-під завалів жінку.

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У п'ятницю, 28 квітня співробітники ДСНС змогли врятувати жінку з-під завалів у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

За інформацією співробітників, одна з російських ракет потрапила до ангару, в якому зберігали будівельні матеріали. Внаслідок влучання на площі 400 м. кв виникла пожежа.

Ліквідуючи наслідки обстрілу, співробітники Служби порятунку змогли дістати з-під завалів жінку 1970 року народження. Жінку госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні.

Рятувальники ліквідували пожежу кілька годин, на відео можна побачити, що склад з будматеріалами вигорів практично до тла.

"О 05:54 пожежу було локалізовано, о 08:35 ліквідовано. З боку ДСНС залучено 34 особи особового складу та 7 одиниць техніки", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок якого загинули молода жінка та дитина.

Також одна з російських ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку в Умані. Станом на 11.30 стало відомо, що російські військові що вдарили ракетою по житловій дев'ятиповерхівці вбили вже 10 людей в Умані, серед яких двоє 10-річних дітей.

Також, 28 квітня, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник звернувся до політиків, що продовжують просувати ідею про переговори, з закликом звернути увагу на трагедію українців в Умані та Дніпрі.