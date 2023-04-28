Сотрудники ГСЧС ликвидировали большой пожар в Днепре и спасли из под завалов женщину (видео)

Сотрудники службы спасения показали процесс ликвидации пожара в одном из ангаров Днепра, где спасатели смогли достать из под завалов женщину.

Related video

В пятницу, 28 апреля сотрудники ГСЧС смогли спасти женщину из под завалов в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По информации сотрудников, одна из российских ракет, попала в ангар в котором хранили строительные материалы. В результате попадания на площади 400 м. кв возник пожар.

Ликвидируя последствия обстрела, сотрудники Службы спасения смогли достать из-под завалов женщину 1970 года рождения. Женщина госпитализирована работниками экстренной медицинской помощи в больницу.

Спасатели ликвидировали возгорание несколько часов, на видео можно увидеть, что склад со стройматериалами выгорел практически до тла.

"В 05:54 возгорание локализовано, в 08:35 ликвидировано. Со стороны ГСЧС привлечены 34 человека личного состава и 7 единиц техники", — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате которого погибли молодая женщина и ребенок.

Также одна из российских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани. По состоянию на 11:30 стало известно, что российские военные ударом ракеты по жилой девятиэтажке убили уже 10 человек в Умани, среди которых двое 10-летних детей.

Также, 28 апреля, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник обратился к политикам, которые продолжают продвигать идею о переговорах, с призывом обратить внимание на произошедшую трагедию украинцев в Умани и Днепре.