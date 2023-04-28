Кулеба отреагировал на ракетный террор РФ и призвал мир вооружить Украину F-16

В МИД Украины считают, что снабжение боевых самолетов F-16 позволит приблизить мир и защитить детей от российских ракетных ударов.

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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что мир должен вооружить Украину самолетами F-16 для противодействия ракетным ударам России. Об этом он сообщил 28 апреля в Twitter.

Дипломат обратил внимание, что Россия в ответ на мирные инициативы нанесла ракетные удары по городам Украины, убив 2-летнюю девочку. Россияне и дальше убивают во сне невинных украинцев.

Кулеба отметил, что путь к миру все же существует. Для этого, по его словам, необходимо предоставить украинским войскам самолеты F-16. Это позволит оградить детей от российского террора.

"Путь к миру – изгнать Россию из Украины", – заявил дипломат.

Ракетный удар по Украине 28 апреля

Российские захватчики утром 28 апреля нанесли массированный ракетный удар по разным городам Украины. Больше всего пострадали города Умань и Днепр, где есть погибшие и раненные. В Днепре в результате российской атаки загнул 2-летний ребенок. В пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ заявили, что российские военные нанесли ракетный удар по Украине 28 апреля около 4 часов утра самолетами стратегической авиации Ту-95, поднявшись в районе Каспийского моря.

Напомним, в Днепре показали последствия ракетного удара РФ, в результате которого погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, еще три человека пострадали. Был разрушен частный дом. Женщина и ребенок получили смертельные ранения. Также в медицинское учреждение госпитализировали 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину. У них были травмы средней тяжести.

Также войска РФ нанесли ракетный удар по Умани 28 апреля. В результате нападения погибли 10 человек. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, ракетный удар российских военных уничтожил в жилом доме около 30 квартир. Всего 17 человек спасатели спасли из-под завалов. Из них 9 в больнице, один в крайне тяжелом состоянии.