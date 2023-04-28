Кулеба відреагував на ракетний терор РФ та закликав світ озброїти Україну F-16

У МЗС України вважають, що постачання бойових літаків F-16 дозволить наблизити мир та захистити дітей від російських ракетних ударів.

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Керівник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що світ повинен озброїти Україну літаками F-16 для протидії ракетним ударам Росії. Про це він повідомив 28 квітня у Twitter.

Дипломат звернув увагу, що Росія у відповідь на мирні ініціативи завдала ракетних ударів по містах України, вбивши 2-річну дівчинку. Росіяни й надалі вбивають уві сні невинних українців.

Кулеба зазначив, що шлях до миру все ж існує. Для цього, з його слів, потрібно надати українським військам літаки F-16. Це дозволить захистити дітей від російського терору.

"Шлях до миру – вигнати Росію з України", – заявив дипломат.

Ракетний удар по Україні 28 квітня

Російські загарбники вранці 28 квітня завдали масованого ракетного удару по різних містах України. Найбільше постраждали міста Умань та Дніпро, де є загиблі та поранені. У Дніпрі внаслідок російської атаки загнула 2-річна дитина. У пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ заявили, що російські військові завдали ракетного удару по Україні 28 квітня близько 4 години ранку літаками стратегічної авіації Ту-95, піднявшись у районі Каспійського моря.

Нагадаємо, у Дніпрі показали наслідки ракетного удару РФ, внаслідок якого загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, ще троє людей постраждали. Було зруйновано приватний будинок. Жінка та дитина отримали смертельні поранення. Також до медичної установи госпіталізували 58-річного чоловіка та 57-річну жінку. У них були травми середньої тяжкості.

Також війська РФ завдали ракетного удару по Умані 28 квітня. Внаслідок нападу загинули 10 людей. За словами голови МВС України Ігоря Клименка, ракетний удар російських військових знищив у житловому будинку майже 30 квартир. Всього 17 людей рятувальники врятували з-під завалів. З них 9 у лікарні, один у вкрай тяжкому стані.