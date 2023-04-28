Загинули жінка та дитина: у Дніпрі показали наслідки ракетного удару РФ (фото)

Російські окупанти 28 квітня обстріляли приватний будинок, приватне підприємство та будівельну базу у Дніпрі.

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Внаслідок російської атаки по Дніпру загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, ще троє людей постраждали. Про це повідомив у Telegram Сергій Лисак, керівник обласної військової адміністрації (ОВА).

З його слів, було зруйновано приватний будинок. Жінка та дитина отримали смертельні поранення.

Також до медичної установи госпіталізували 58-річного чоловіка та 57-річну жінку. У них були травми середньої тяжкості. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

"Жахливий початок дня для області…". – заявив він.

Лисак повідомив й про влучання у приватне підприємство. На території об'єкта виникла пожежа. Займання швидко загасили рятувальники.

Вогнеборці й надалі працюють в іншій локації. Пожежу внаслідок нової атаки російських загарбників зафіксували на будівельній базі. Полум’я охопило 400 кв метрів. Займання вдалося локалізувати.

Постраждала також 70-річна жінка. Лікарі надали їй необхідну допомогу. Госпіталізація не знадобилася, від пережитого оговтуватиметься вдома.

Не минулося й без застосування росіянами артилерії. Вночі ворог обстрілював Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Внаслідок атаки постраждалих немає.

Днем раніше голова облради Микола Лукашук 27 квітня повідомив у Facebook, що окупанти обстріляли територію сільськогосподарського підприємства, яке розташоване у Покровській громаді. Внаслідок атаки пошкодження отримала будівля об'єкта. Через обстріл загинуло близько семи сотень свійських птахів.

Нагадаємо, 28 квітня російські загарбники завдали масового ракетного удару по Україні. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Умані. Згодом представники місцевої влади підтвердили інформацію щодо трьох загиблих та вісьмох поранених. Жертв може бути більше, на місці працюють рятувальники. У мережу потрапили кілька відео, на яких видно, що внаслідок прильоту ворожої ракети в багатоповерхівці впав цілий під'їзд.