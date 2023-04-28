Погибли женщина и ребенок: в Днепре показали последствия ракетного удара РФ (фото)

Российские оккупанты 28 апреля обстреляли жилой дом, частное предприятие и строительную базу в Днепре.

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В результате российской атаки по Днепру погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, еще три человека пострадали. Об этом сообщил в Telegram Сергей Лысак, руководитель областной военной администрации (ОВА).

По его словам, был разрушен частный дом. Женщина и ребенок получили смертельные ранения.

Также в медицинское учреждение госпитализировали 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину. У них были травмы средней тяжести. Еще 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

"Ужасное начало дня для области…", – заявил он.

Лысак сообщил и о попадании в частное предприятие. На территории объекта возник пожар. Возгорание быстро потушили спасатели.

Пожарные и дальше работают в другой локации. Пожар в результате новой атаки российских захватчиков зафиксировали на строительной базе. Пламя охватило 400 кв метров. Возгорание удалось локализовать.

Пострадала также 70-летняя женщина. Врачи оказали ей необходимую помощь. Госпитализация не понадобилась, от пережитого будет приходить в себя дома.

Не обошлось и без применения россиянами артиллерии. Ночью враг обстреливал Красногригорьевскую общину Никопольского района. В результате атаки пострадавших нет.

Днем ранее председатель облсовета Николай Лукашук 27 апреля сообщил в Facebook, что кафиры обстреляли территорию сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Покровской общине. В результате атаки повреждение получило здание объекта. Из-за обстрела погибли около семи сотен домашних птиц.

Напомним, 28 апреля российские захватчики нанесли массовый ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоэтажку в Умани. Впоследствии представители местных властей подтвердили информацию о трех погибших и восьми раненых. Жертв может быть больше, на месте работают спасатели. В сеть попали несколько видео, на которых видно, что в результате прилета вражеской ракеты в многоэтажке упал целый подъезд.