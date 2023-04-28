22 жертви, зруйнований будинок та пошукові роботи: всі деталі обстрілу багатоповерхівки в Умані

Серед загиблих, за останніми даними, є троє дітей. Міноборони РФ похизувалося вбивством цивільних в Умані, а влада України пообіцяла помститися загарбникам за черговий злочин.

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Сьогодні, 28 квітня, Збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл території України. Одна з випущених Росією ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок в Умані. Фокус в одному матеріалі зібрав усю інформацію щодо удару загарбників по мирному кварталу.

У мережі почали публікувати відео, на яких можна було побачити обвалений під’їзд багатоповерхівки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в будинку знищено перший під’їзд. За даними правоохоронців, у ньому проживало 109 осіб, із 46 квартир російська ракета повністю знищила 27.

Мешканка багатоповерхівки опублікувала відео наслідків удару ЗС РФ. Вона показала вибиті вікна та сліди крові у квартирі.

"Тут спали діти, добре, що вони всі живі. Немає ні вікон, нічого, я так злякалася. Ніколи не думала, що таке може бути", — сказала постраждала дівчина.

Заступник голови МЗС Андрій Мельник закликав світових політиків задуматися про їхні заклики до переговорів на тлі ворожого обстрілу та влучання в багатоповерховий будинок.

"На жаль, багато загиблих і поранених, зокрема дітей. Несамовиті крики постраждалих в Умані. Що кажуть щодо цього всі "миротворці", — написав Мельник у соцмережах.

У Черкаській ОВА повідомили, що внаслідок атаки ЗС РФ загинули двоє 10-річних дітей. У Черкаській обласній прокуратурі розповіли журналістам, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ціллю обстрілу Росії були не житлові будинки. Він розповів, що ракети Х-101 влучили в будинки через дефективність або неправильні розвіддані.

Удар по багатоповерхівці в Умані: реакція Росії та України

Однак у Міноборони РФ удари вважають "точними", про що свідчить опублікований міністерством зранку пост.

Публікація Міністерства оборони РФ від 28 квітня Фото: скріншот

Керівник ОП Андрій Єрмак назвав радісну реакцію росіян на вбивство цивільних українців неадекватною.

"Мінубивства РФ радіє, що влучило в житловий будинок ракетою та вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність і закомплексованість цілої нації терористів і вбивць", — написав Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на трагедію в Умані, виразивши співчуття постраждалим і родичам загиблих. Він пообіцяв, що рятувальна операція продовжуватиметься, доки під завалами нікого не лишиться.

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Радник голови ОП Михайло подоляк заявив, що сьогоднішній удар по багатоповерхівці є ілюстрацією методів ЗС РФ. Саму країну-агресорку він назвав "божевільним терористичним угрупованням".

Голова МЗС Дмитро Кулеба після трагедії закликав світ надати Україні літаки F-16 для протидії ворожим ракетним ударам. Він написав, що авіація допоможе в захисті українських дітей.

"Шлях до миру — вигнати Росію з України", — заявив Кулеба.

Українські прикордонники анонсували відплату за удар по багатоповерховому будинку. В ДПСУ пообіцяли нищити "нечисть" на полі бою та показали особливі ракети для цього.

"Сьогодні вранці нелюди вчергове вдались до обстрілів регіонів України, завдавши ударів, які призвели до загибелі та поранень цивільного населення. Кара досягне кожного", — підкреслили в ДПСУ.

Кількість жертв в Умані внаслідок атаки ЗС РФ росте

За даними Черкаської ОВА, внаслідок ракетної атаки Росії по уманській багатоповерхівці загинули 22 особи. Також відомо про 18 поранених, дев’ятеро з яких були госпіталізовані.

У ДСНС повідомляють про трьох загиблих дітей.

Зеленський написав, що двох із них "неможливо опізнати". За його словами, доля батьків загиблих дітей невідома.

Уманська міськрада сповістила в соцмережах про відкриття офіційного рахунку для постраждалих.

Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в Росії закінчується запас далекобійних ракет. За його прогнозом, окупанти шукатимуть інші методи завдання ударів, зокрема, керованими авіабомбами.

Раніше Ігнат повідомляв, що покрити засобами ППО всю територію України неможливо. Проте він відмітив ефективність мобільних вогневих груп, яка, за його словами, зростає щодня.