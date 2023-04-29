Разбор завалов завершен: в МВД отчитались об итогах спасательной операции в Умани (видео)

Спасателям удалось достать 17 человек из-под завалов. Жертвами российского удара стали 23 человека, из которых 6 детей. Еще две женщины, как отмечают в МВД, числятся пропавшими без вести.

Related video

В Министерстве внутренних дел сообщили о завершении поисково-спасательной операции в Украине. Для разбора завалов привлекали тяжелую технику и спецсредства. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе МВД.

Спасатели, полицейские и волонтеры из-под завалов спасли 17 человек. В результате ракетного удара по жилому дому в Умани погибли 23 человека, среди них:

1 человек скончался в больнице;

6 детей — трое мальчиков в возрасте 18 месяцев, 16 и 17 лет и три девочки 8, 11 и 14 лет.

Как отметил министр МВД Александр Клименко, следственные органы и криминалисты идентифицировали всех 23 погибших. Также на городе ракетного удара в Умани работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли дать образец для сравнения. В настоящее время еще два человека считаются без вести пропавшими.

В МВД добавили, что ранения получили 9 человек, им оказали оперативную помощь медики, сопровождавшие полицейские по дороге в госпиталь.

"Мои искренние соболезнования близким погибших. Мы накажем это зло. Мы не позволим ему расти. Мы обязательно выстоим и победим", — прокомментировал министр.

Напомним, 28 апреля стало известно, что от ракетного удара РФ в Умани погиб соавтор песен Джамалы. Он скончался в больнице.

Ракетный удар в Умани произошел в ночь на 28 апреля. Российская ракета снесла почти весь подъезд жилого дома.