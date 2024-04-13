"Фактически убивают Украину": Стивен Кинг раскритиковал республиканцев в США

Писатель согласился с тем, что президент России Владимир Путин "щипает сам себя".

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Американский писатель, известный такими бестселлерами как "Оно", "Сияние" и "Зеленая миля", Стивен Кинг высказался относительно задержки военной помощи Украине от США. Об этом известно из его публикации в соцсети X (ранее — Twitter) от 13 апреля.

"Радикальные республиканцы в Палате представителей фактически убивают Украину. Как сказал один консервативный комментатор-республиканец, "Путин, видимо, щипает сам себя"", — написал Кинг.

Пост Стивена Кинга от 13 апреля Фото: Скриншот

Стивен Кинг поддерживает Украину в войне

Кинг открыто поддерживает Украину и осуждает Россию за развязывание войны. Своим заветным желанием на 2023 год он называл мир. 28 января писатель обратился к россиянам, призвав их остановить "эту бессмысленную войну" и прекратить бомбить мирных жителей. Американец подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен уйти в отставку.

29 апреля 2023 года "король ужасов" прокомментировал обстрел жилого дома в Умани. Он отметил, что РФ "убивает все больше украинских гражданских, в том числе детей", и это — терроризм. Также Кинг назвал политика Дональда Трампа предателем, обвинив его в связях с Россией и Путиным.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что одобрение помощи Украине возможно только в формате кредита. По его словам, предоставить средства Киеву должна Европа, ведь она больше зависит от ситуации.

В Bloomberg передали, что республиканцы начали открыто говорить о влиянии пропаганды РФ на решение по поддержке Украины. В СМИ отметили, что задержка пакета помощи в Конгрессе США на полгода свидетельствует об эффективности тактики Кремля.