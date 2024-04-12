У США отсутствует "план Б" по помощи Украине, — Bloomberg

Чувствуя слабость Киева Россия, как отмечают журналисты, наносят массированные удары по критической инфраструктуре страны.

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Не существует никакого "плана Б" для США по помощи Украине, кроме 60 миллиардов долларов военной помощи, которая и в дальнейшем остается в Конгрессе без положительного голосования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления американских чиновников.

Европейским лидерам нужно преодолеть задержки и использовать доходы от заблокированных суверенных активов РФ, чтобы помочь власти. Агентство со ссылкой на источники информирует о том, что следует использовать соответствующие доходы от заблокированных суверенных российских активов, чтобы поддержать правительство президента Владимира Зеленского.

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Европейские государства также должны срочно ответить на просьбу Украины предоставить стране больше систем противовоздушной обороны Patriot из своих запасов, считает один из других источников. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что Конгресс должен действовать. Агентство приводит пример заявления советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. В прошлом месяце он сказал о том, что "нужно сегодня говорить о плане Б", и что одобрение Конгресса уже затянулось.

Партнеры Украины хотят, чтобы страна и в дальнейшем эффективнее защищала свое воздушное пространство. Чувствуя момент слабости Киева в этом вопросе, Россия наносит удары по критической инфраструктуре страны, как следствие значительно вредит всему государству.

Напомним, 2 апреля Politico сообщило о том, что спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон намерен предложить новую схему, которая должна убедить республиканцев в конце концов проголосовать за новый пакет военной помощи. Сейчас он изучает другие варианты принятия пакета помощи от США, но они не нравятся демократам и недостаточны для республиканцев.