У США відсутній "план Б" щодо допомоги Україні, — Bloomberg

Відчуваючи слабкість Києва Росія, як зазначають журналісти, завдають масованих ударів по критичній інфраструктурі країни.

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Не існує жодного "плану Б" для США щодо допомоги Україні, окрім 60 мільярдів доларів військової допомоги, яка й надалі залишається в Конгресі без позитивного голосування. Про це повідомляє Bloomberg з посланням на заяви американських чиновників.

Європейським лідерам потрібно подолати затримки та використовувати прибутки від заблокованих суверенних активів РФ, щоб допомогти владі. Агенція з посиланням на джерела інформує про те, що варто використовувати відповідні прибутки від заблокованих суверенних російських активів, щоб підтримати уряд президента Володимира Зеленського.

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Європейські держави також повинні терміново відповісти на прохання України надати країні більше систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів, вважає одне з інших джерел. Представник Ради національної безпеки заявив, що Конгрес повинен діяти. Агенція наводить приклад заяви радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана. Минулого місяця він сказав про те, що "потрібно сьогодні говорити про план Б", і що схвалення Конгресу вже затягнулося.

Партнери України прагнуть аби країна й надалі ефективніше захищала свій повітряний простір. Відчуваючи момент слабкості Києва у цьому питанні, Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі країни, як наслідок значно шкодить усій державі.

Нагадаємо, 2 квітня Politico повідомило про те, що спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон має намір запропонувати нову схему, яка повинна переконати республіканців зрештою проголосувати за новий пакет військової допомоги. Зараз він вивчає інші варіанти ухвалення пакета допомоги від США, але вони не подобаються демократам і недостатні для республіканців.